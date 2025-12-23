Războiul din Ucraina. Armata ucraineană s-a retras dintr-un oraș asediat de ruși

Armata ucraineană a anunțat că a abandonat orașul Siversk în fața asaltului trupelor ruse, potrivit Le Figaro.

Trupele Moscovei „au un avantaj semnificativ în ceea ce privește efectivele și echipamentele și, în ciuda pierderilor mari, își continuă operațiunile ofensive”, a transmis Statul Major ucrainean.

Anunțul a fost făcut marți.

„Pentru a păstra viețile soldaților noștri și capacitatea de luptă a unităților noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din oraș”, a explicat statul major al armatei ucrainene pe Telegram.

Conform acestei surse, militarii ruși „au reușit să avanseze datorită superiorității lor numerice și presiunii constante exercitate de grupuri mici de asalt în condiții meteorologice dificile”.

Orașul a fost ocupat încă de pe 11 decembrie, susțin rușii

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Rusia a anunțat capturarea orașului Siversk. Aceasta este ultima fortăreață care împiedica forțele ruse să se apropie de marile orașe Kramatorsk și Sloviansk, aflate încă sub control ucrainean. Cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de război, Siversk este acum în mare parte distrus.

Forțele ruse au atacat orașul din trei părți începând din septembrie 2025. Între noiembrie și decembrie, apărarea ucraineană a orașului a început să cedeze, așa cum susțin analiștii militari.

Rusia, care ocupă aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, și-a accelerat cuceririle în Ucraina în ultimele luni. Cea mai importantă victorie este capturarea centrului logistic Pokrovsk.

Negocieri de pace în timp ce pe front se dau lupte grele

În paralel, Ucraina și Rusia negociază separat cu Statele Unite planul american de a pune capăt războiului. Statele Unite solicita Kievului concesii teritoriale importante în favoarea Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Printre altele, Washingtonul dorește ca Ucraina să-și retragă trupele din anumite părți ale regiunii Donețk. Acolo ar fi creată o „zonă economică liberă” demilitarizată care ar servi drept zonă tampon între cele două armate.

Conform ultimului plan al SUA, Moscova ar rămâne în sudul țării, dar și-ar retrage o parte din trupele din regiunile ucrainene pe care președintele rus Vladimir Putin nu le-a revendicat ca fiind anexate în nord.