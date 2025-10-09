Parlamentul European susține inițiativa Ucrainei de a lansa atacuri în Rusia cu arme din Occident

Potrivit European Pravda,Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție care cuprinde un răspuns comun la recentele violări ale spațiului aerian al UE, dar și asupra infrastructurii critice afectate.

Membrii Parlamentului European au solicitat eliminarea restricțiilor privind utilizarea de către Ucraina a armelor furnizate de Occident pentru a lovi ținte militare în Rusia.

„Parlamentul European… solicită ridicarea restricțiilor privind utilizarea sistemelor de armament occidentale livrate Ucrainei împotriva țintelor militare de pe teritoriul rus, întrucât acestea sunt utilizate pentru lansarea de atacuri asupra populației ucrainene și a infrastructurii civile critice” se arată în rezoluția adoptată.

De asemenea, demnitarii europeni de la Strasbourg îndeamnă ca banii proveniți din înghețarea activelor rusești să fie alocați Ucrainei.

„Parlamentul European… reiterează apelul său către statele membre, împreună cu partenerii lor din G7, să aprobe imediat propunerea Comisiei de a utiliza toate activele rusești înghețate ca bază pentru o subvenție și un împrumut substanțial acordate Ucrainei, cu rambursarea condiționată de plata viitoare a reparațiilor de război de către Rusia, ca o modalitate legală și semnificativă din punct de vedere financiar de a menține și spori sprijinul UE pentru nevoile militare ale Ucrainei, inclusiv apărarea împotriva dronelor”, arată rezoluția adoptată joi.

De asemenea, rezoluția adoptată joi prevede și permisiunea de a doborî dronele rusești în cazul în care acestea pătrund în spațiul aerian al țărilor membre UE.