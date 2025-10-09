Patru moldoveni vor fi judecați la Paris pentru graffiti cu mesaje despre conflictul din Ucraina

Patru bărbați originari din Republica Moldova vor fi judecați pe 23 februarie 2026 la Tribunalul Penal din Paris, fiind acuzați că au realizat graffiti în care apar sicrie și mesaje referitoare la războiul din Ucraina. Acțiunea este considerată de autoritățile franceze o tentativă de demoralizare a armatei, potrivit Le Figaro.

Potrivit surselor judiciare, cei patru, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, sunt urmăriți penal pentru „deteriorare de bunuri” și „participare la o tentativă de demoralizare a armatei, cu scopul de a prejudicia apărarea națională în timp de pace”. Infracțiunea se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro.

Faptele ar fi fost comise între 18 și 20 iunie 2024, când poliția franceză a surprins doi dintre inculpați pictând un perete cu spray roșu, folosind un șablon ce reprezenta un sicriu și inscripția „Opriți moartea acum! Mriya Ucraina”. Graffiti similare au fost descoperite ulterior pe clădiri aparținând mai multor instituții de presă, inclusiv AFP și Le Figaro, precum și în alte zone din capitala franceză.

Anchetatorii au stabilit că cei doi au fost plătiți cu 100 de euro pe zi și au acționat la îndemnul unui alt cetățean moldovean care a coordonat operațiunea. Ancheta a identificat și un al patrulea suspect, Alexandr Grigorenco, descris ca „susținător fervent al partidului pro-rus Șor” și acuzat că ar fi comandat graffiti-urile.

Autoritățile franceze suspectează că incidentul face parte dintr-o serie de operațiuni de influență străină care au vizat Franța în ultimul an.