Deputatul PSD Mihai Fifor critică blocarea președintelui la Paris: Este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem de râsul lumii

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur modul în care a fost gestionată deplasarea externă a președintelui României, după ce șeful statului ar fi fost blocat la Paris din cauza imposibilității de a decola a unei aeronave Spartan a Ministerului Apărării Naționale, invocând condițiile meteo.

„Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii”, a declarat Mihai Fifor, subliniind că situația nu poate fi considerată un incident izolat sau exotic, ci un eșec grav de organizare. În opinia sa, un astfel de episod este de neacceptat pentru o țară membră a Uniunii Europene și a NATO.

Deputatul PSD a criticat în mod special utilizarea constantă a aeronavelor militare de transport tactic pentru deplasările președintelui. „Insistența de a transporta șeful statului cu un avion Spartan este o aiureală instituționalizată. Nu vorbim despre confort, ci despre funcționalitate, siguranță și seriozitate. Spartanul nu este avion prezidențial și nu este pregătit pentru astfel de misiuni”, a afirmat Fifor.

Mai mult, acesta a atras atenția asupra lipsei unui plan alternativ, considerând că statul român a dat dovadă de incapacitate administrativă. Potrivit lui Fifor, în lipsa aeronavei militare, președintele putea reveni în țară „fără niciun fel de spectacol”, inclusiv cu un zbor de linie, așa cum procedează statele „normale”, care înțeleg importanța imaginii și a demnității funcției prezidențiale.

„Această obsesie pentru economii prost înțelese nu produce respect extern, ci precaritate. Nu arată modestie, ci lipsă de plan B și un stat care se autosabotează în planul reprezentării externe”, a mai spus deputatul PSD.

În final, Mihai Fifor a catalogat drept „jenante” explicațiile oficiale legate de condițiile meteo și constrângerile tehnice, susținând că un stat funcțional „nu explică, ci rezolvă rapid, tăcut și eficient”.

„Așa ajungem să arătăm ca ruda săracă de la țară plecată la oraș. Iar în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat”, a concluzionat acesta.

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris, după ce aeronava cu care s-a deplasat la Coaliția de Voință nu a putut decola din cauza ninsorilor.

Șeful statului a plecat, marți, la Paris la bordul aeronavei militare Spartan, explicând că aceasta este „explicația pentru reducerea de 30 de milioane de lei” invocată anterior, după ce anunțase că Administrația Prezidențială a diminuat cheltuielile în 2025 cu 30%. Nicușor Dan a menționat și inconvenientele unei deplasări cu avion militar, precizând că, de această dată, timp de patru ore și jumătate nu a avut comunicații, fiind „deconectat de la realitatea din România”.