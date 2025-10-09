Un avion de spionaj american a fost observat survolând Kaliningradul. Tensiunile dintre NATO și Rusia escaladează

Aeronava RC-135U, aparținând Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, a decolat din Marea Britanie și a efectuat o misiune de recunoaștere în jurul Kaliningradului, înainte de a reveni la bază.

Misiune de supraveghere electronică a SUA

Avionul RC-135U, un model specializat în culegerea de informații electronice despre radarele și sistemele de comunicații inamice, a decolat de la baza RAF Mildenhall din Suffolk, sud-estul Angliei, la ora 08:32, ora locală. Conform datelor de pe FlightRadar24, aeronava cu indicativul JAKE37 a zburat peste statele baltice și a înconjurat Kaliningradul într-o misiune de aproximativ 7 ore, revenind în Marea Britanie la ora 15:36, scrie TVP World.

Kaliningrad, aflat între Polonia și Lituania, două state NATO, este considerat un punct strategic pentru Rusia, găzduind flota navală a Mării Baltice și sisteme avansate de rachete. Zona a fost asociată în trecut cu bruiaje GPS frecvente și activități suspecte de origine militară. Survolul avionului de spionaj american vine în urma unor incidente recente, printre care și utilizarea de drone necunoscute care au perturbat Aeroportul din Munchen.

Reacții în lanț după incidentele cu drone rusești

Acțiunile recente sunt parte a unui val mai larg de presupuse atacuri hibride atribuite Rusiei. În septembrie, peste 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, într-un incident catalogat de premierul Donald Tusk drept „cel mai apropiat de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial”. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că Rusia se află în spatele activităților cu drone deasupra Germaniei, deși acestea nu erau înarmate.