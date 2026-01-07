Ironie sau întrebare serioasă? Jurnaliștii britanici au fost întrebați dacă Trump vrea și Insulele Falkland

Jurnaliștii britanici de la Sky News au primit întrebarea în timpul celui mai recent episod al podcastului Trump100. Martha Kelner și James Matthews, corespondenții publicației din SUA, au primit întrebarea de la Andrew. El a vrut să știe dacă Marea Britanie va apăra Insulele Falkland în cazul în care Trump va încerca să cucerească insulele.

Scenariul, de neconceput în urmă cu câteva săptămâni, arată cât de mult s-a modificat lumea după amenințările lui Trump privitoare la Groenlanda și la atacul din Venezuela.

Jurnaliștii surprinși de întrebare

Matthews a răspuns că nimeni și nimic nu sugerează că insulele din Atlanticul de Sud sunt pe lista de dorințe a lui Trump. Jurnalistul a recunoscut că Argentina cu siguranță vrea insulele, iar președintele argentinian este un apropiat aliat al lui Trump.

„Desigur, încă avem această relație specială, dar Trump are o relație destul de specială și cu președintele Argentinei, Javier Milei – tipul cu care a fost pe scenă, cu o drujbă”, a explicat Matthews.

Americanii au făcut mari investiții în Argentina pentru a-l susține pe Milei, așa că o modificare de strategie a SUA cu privire la Insulele Falkland nu poate fi exclusă. Totuși, este greu de crezut că în prezent SUA și-ar permite să facă o nouă schimbare dramatică de strategie.

De aceea, în scenariul în care Argentina ar invada din nou insulele, este improbabil că Trump va oferi sprijin militar contra britanicilor.

Istoria Insulelor Falkland

Insulele Falkland, numite și Insulele Malvine, sunt un arhipelag situat în Atlanticul de Sud, la 460 km est de țărmul Argentinei. Arhipelagul este format din două insule principale și din sute de insule mai mici. Insulele sunt un teritoriu britanic de peste mări, dar sunt revendicate de Argentina.

În 1982 a avut loc Războiul Malvinelor, atunci când Argentina a invadat insulele. După două luni de lupte, trupele argentiniene s-au retras. Cetățenii insulelor sunt britanici, iar în 2013, ei s-au pronunțat, printr-un referendum validat cu 99% din voturi, în favoarea rămânerii în uniune cu Regatul Unit.