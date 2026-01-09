Cranii umane, trunchiuri în descompunere și oase. Un bărbat, acuzat de furtul a sute de rămășițe

„Se aflau în stări diferite. Unele erau atârnate, ca să zicem așa. Altele erau puse cap la cap, iar altele erau doar cranii așezate pe un raft”, a declarat Tanner Rouse, procurorul districtual al comitatului Delaware.

Aceasta este concluzia unei anchete privind spargerile de la cimitirul Mount Moriah din Yeadon, o suburbie a orașului Philadelphia, scrie SkyNews.

Poliția susține că Jonathan Gerlach, în vârstă de 34 de ani, a vizat mausoleele și criptele subterane din cimitirul de 160 de acri, care adăpostește aproximativ 150.000 de morminte.

Autoritățile au declarat că au recuperat și bijuterii care se crede că au legătură cu mormintele. Într-un caz, un stimulator cardiac era încă atașat.

Nu este clar ce se presupune că Gerlach a făcut cu rămășițele, a adăugat Rouse, menționând că unele dintre ele aveau sute de ani vechime.

Spargeri asupra criptelor sigilate și a mausoleelor

Poliția a declarat că spargerile s-au concentrat asupra criptelor sigilate și mausoleelor care conțineau morminte mai vechi, care au fost sparte sau au avut pietrele deteriorate pentru a se ajunge la rămășițele din interior.

Gerlach a fost arestat în timp ce se îndrepta spre mașina sa cu o rangă, potrivit documentelor judiciare, care menționează, de asemenea, că avea la el o geantă care conținea rămășițele mumificate ale a doi copii mici, trei cranii și alte oase.

Acuzațiile aduse

Gerlach a fost acuzat de 300 de capete de acuzare de furt, primire de bunuri furate și profanare de cadavre, potrivit documentelor judiciare.

El a fost acuzat și de alte zeci de capete de acuzare de profanare a unui monument public, profanare a unui obiect venerat și profanare a unui loc de înmormântare istoric.

Documentele judiciare arată că Gerlach a recunoscut că a furat aproximativ 30 de seturi de rămășițe umane de pe Muntele Moriah.

Autoritățile au aflat despre presupusele crime după ce membrii consiliului de administrație al unei organizații non-profit care se ocupă de conservarea cimitirului au anunțat poliția că mormintele au fost profanate, a declarat primarul orașului Yeadon, Rohan Hepkins, într-o conferință de presă.