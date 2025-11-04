Prima pagină » Știri externe » Gruparea Hamas a anunțat că a găsit trupul unui ostatic israelian care urmează să fie predat

Aripa armată a grupării militante Hamas, Brigăzile Quassam, a anunțat că a descoperit trupul unui soldat israelian care fusese ținut ostatic în Fâșia Gaza și că îl va preda autorităților israeliene în cursul serii de luni, potrivit Reuters.
Radu Mocanu
04 nov. 2025, 17:18, Social

Potrivit declarației transmise de Hamas, trupul soldatului a fost găsit în cartierul Shejaia din orașul Gaza.

Întrucât zona se află sub control israelian, atât gruparea Hamas, cât și Crucea Roșie a trebuit să primească permisiune din parte autorităților pentru a facilita recuperarea corpului.

În baza armistițiului din 10 octombrie, Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici aflați încă în viață în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din Israel.

De asemenea, gruparea s-a angajat să predea și rămășițele celor decedați, însă a susținut că distrugerile masive provocate de război au îngreunat procesul de localizare a trupurilor.

Până luni, Hamas a predat trupurile a 20 de ostatici din totalul de 28.