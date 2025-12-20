Primul hub pentru persoane cu dizabilități, deschis în Sectorul 2: spațiu 100% accesibil pentru dezvoltare, autonomie și incluziune

Primăria Sectorului 2 a deschis primul hub dedicat persoanelor cu dizabilități, un spațiu complet accesibilizat, creat special pentru a susține dezvoltarea personală, autonomia și incluziunea reală a tinerilor. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

„Am deschis primul hub pentru persoane cu dizabilități, un spațiu 100% accesibilizat, creat pentru a susține dezvoltarea, autonomia și incluziunea reală”, a declarat edilul.

Hub pentru Talent & Inovare, dedicat tinerilor cu dizabilități

Hub-ul pentru Talent & Inovare, situat pe strada Mihail Glinka nr. 7, a fost realizat de Primăria Sectorului 2, prin DGASPC Sector 2, în parteneriat cu Fundația Light Into Europe. Centrul se adresează tinerilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani, oferindu-le acces la programe special concepute pentru dezvoltarea autonomiei personale.

Prin activitățile desfășurate aici, beneficiarii vor putea dobândi abilități de viață independentă, esențiale pentru integrarea socială și profesională, și vor fi sprijiniți în procesul de pregătire pentru piața muncii.

Voluntariat, cercetare și dialog despre incluziune

Pe lângă programele educaționale și de dezvoltare personală, tinerii vor avea oportunitatea de a participa la activități de voluntariat și proiecte de cercetare, menite să le dezvolte spiritul civic, responsabilitatea și încrederea în propriile capacități.

Hub-ul va găzdui și dialoguri despre incluziune, la care vor participa profesioniști din domenii diverse, facilitând schimbul de idei și bune practici privind integrarea persoanelor cu dizabilități în societate.

Sprijin pentru familii

Un element important al proiectului îl reprezintă sprijinul acordat părinților. Hub-ul va oferi servicii de consiliere și suport pentru familii, astfel încât procesul de dezvoltare și integrare socială să fie susținut la nivelul întregii familii.