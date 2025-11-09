Hamas anunță că teroriștii ascunși în Rafah nu se vor preda

Membrii Hamas care se ascund în Rafah, zona din sudul Gazei controlată de Israel, nu vor renunța la luptă și nu se vor preda. Anunțul a fost făcut duminică de aripa armată a grupării.

Surse apropiate negocierilor au spus joi pentru Reuters că militanții ar putea preda armele în schimbul permisiunii de a pleca în alte părți ale Gazei.

Potrivit unui oficial egiptean din domeniul securității, Egiptul a propus ca militanții rămași în Rafah să predea armele autorităților egiptene, scrie Jerusalem Post.

De asemenea, ei ar fi fost încurajați și să ofere informații despre tunelurile din zonă, pentru ca acestea să poată fi distruse.

Brigăzile Al-Qassam, aripa armată a Hamas, au acuzat Israelul că este vinovat pentru situația actuală și au spus că membrii lor doar se apără.

„Inamicul trebuie să știe că conceptul de predare și predare nu există în dicționarul Brigăzilor Al-Qassam”, a spus gruparea.

Propunerea de dezarmare susținută de SUA

Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat joi că propunerea care vizează aproximativ 200 de luptători ar putea fi începutul unui proces de dezarmare a Hamas în Gaza.

Brigăzile Al-Qassam nu au comentat direct despre discuțiile privind Rafah, dar au avertizat că situația ar putea distruge armistițiul.

„Îi punem pe mediatori înaintea responsabilităților lor, iar aceștia trebuie să găsească o soluție pentru a asigura continuarea armistițiului și a împiedica inamicul să folosească pretexte subțiri pentru a-l încălca și a exploata situația pentru a viza civili nevinovați din Gaza”, a declarat grupul.