Hamas spune că va returna trupul soldatului israelian ucis în conflictul din Gaza din 2014

Hamas a anunțat duminică că va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis în Rafah în timpul războiului din 2014. Gruparea a spus sâmbătă că rămășițele lui au fost găsite într-un tunel din sudul Fâșiei Gaza.

Aripa armată a Hamas a transmis că trupul locotenentului Hadar Goldin va fi predat autorităților israeliene.

După ce vor primi rămășițele, experții israelieni în criminalistică le vor verifica identitatea, scrie France24.

„Brigăzile (Ezzedine) Al-Qassam vor preda trupul ofițerului Hadar Goldin, care a fost găsit ieri într-un tunel din orașul Rafah, la ora 14:00 (12:00 GMT), ora Gaza”, a anunțat Hamas într-un mesaj pe Telegram.

Dacă vestea va fi confirmată, Goldin va fi al 24-lea ostatic decedat al cărui trup este returnat de Hamas de la începutul armistițiului actual, din 10 octombrie.

Sâmbătă, presa israeliană a relatat că Israelul a permis membrilor Hamas și Crucii Roșii să caute într-o zonă controlată de armata israeliană, în Rafah, pentru a găsi trupul soldatului.

Mai multe publicații au spus că rămășițele au fost descoperite într-un tunel aflat sub un teritoriu controlat de forțele israeliene.

„Șeful statului major a subliniat angajamentul său și angajamentul IDF de a-l aduce înapoi pe Hadar și pe toți ostaticii căzuți”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

Hadar Goldin, în vârstă de 23 de ani, făcea parte dintr-o unitate care trebuia să descopere și să distrugă tunelurile Hamas. El a fost ucis pe 1 august 2014, la puțin timp după începerea unui armistițiu umanitar de 72 de ore.

Armata israeliană a spus că militanții au atacat unitatea în care acesta era prezent, l-au ucis și i-au luat trupul.