Prima pagină » Social » Hamas spune că va returna trupul soldatului israelian ucis în conflictul din Gaza din 2014

Hamas spune că va returna trupul soldatului israelian ucis în conflictul din Gaza din 2014

Hamas a anunțat duminică că va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis în 2014 la Rafah, în timpul războiului din Gaza.
Hamas spune că va returna trupul soldatului israelian ucis în conflictul din Gaza din 2014
Nițu Maria
09 nov. 2025, 13:44, Politic

Hamas a anunțat duminică că va preda trupul soldatului israelian Hadar Goldin, ucis în Rafah în timpul războiului din 2014. Gruparea a spus sâmbătă că rămășițele lui au fost găsite într-un tunel din sudul Fâșiei Gaza.

Aripa armată a Hamas a transmis că trupul locotenentului Hadar Goldin va fi predat autorităților israeliene.

După ce vor primi rămășițele, experții israelieni în criminalistică le vor verifica identitatea, scrie France24.

„Brigăzile (Ezzedine) Al-Qassam vor preda trupul ofițerului Hadar Goldin, care a fost găsit ieri într-un tunel din orașul Rafah, la ora 14:00 (12:00 GMT), ora Gaza”, a anunțat Hamas într-un mesaj pe Telegram.

Dacă vestea va fi confirmată, Goldin va fi al 24-lea ostatic decedat al cărui trup este returnat de Hamas de la începutul armistițiului actual, din 10 octombrie.

Sâmbătă, presa israeliană a relatat că Israelul a permis membrilor Hamas și Crucii Roșii să caute într-o zonă controlată de armata israeliană, în Rafah, pentru a găsi trupul soldatului.

Mai multe publicații au spus că rămășițele au fost descoperite într-un tunel aflat sub un teritoriu controlat de forțele israeliene.

„Șeful statului major a subliniat angajamentul său și angajamentul IDF de a-l aduce înapoi pe Hadar și pe toți ostaticii căzuți”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

Hadar Goldin, în vârstă de 23 de ani, făcea parte dintr-o unitate care trebuia să descopere și să distrugă tunelurile Hamas. El a fost ucis pe 1 august 2014, la puțin timp după începerea unui armistițiu umanitar de 72 de ore.

Armata israeliană a spus că militanții au atacat unitatea în care acesta era prezent, l-au ucis și i-au luat trupul.