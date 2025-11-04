Cine este Zohran Mamdani, favoritul la alegerilor din acestă noapte din New York. Trump l-a numit comunist și a cerut ca oamenii să voteze cu un fost democrat

Lupta pentru primăria din New York se dă între democratul Zohran K. Mamdani, democratul, ce candidează independent, Andrew Cuomo și republicanul Curtis Sliwa, cu primul fiind favorit. Secțiile sunt deschise între 06:00 și 21:00 ( 13:00-04:00 ora României).

Presa americană și britanică notează că rezultatul din NYC va fi interpretat drept un indicator timpuriu al raportului de forțe dintre aripa progresistă și moderată a democraților în contextul confruntării cu președintele Trump.

Dezbaterile publice au fost tensionate, iar sondajele recente au indicat un avans pentru Mamdani, cu Cuomo reducând diferența spre finalul campaniei. Dacă ar câștiga, Mamdani ar deveni primul primar musulman și primul primar indo-american al orașului.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a clădit imperiul afacerilor sale în New York, a luat poziţie în mod regulat în campanie, declarând din nou într-un interviu acordat duminică postului CBS: „Dacă ar trebui să aleg între democratul rău Andrew Cuomo şi un comunistul Zohran Mamdani , aş alege întotdeauna democratul rău”.

Cine este Mamdani?

Zohran K. Mamdani (34 ani) este deputat în Adunarea statului New York din 2021, ales într-un district din Astoria (Queens). Născut la Kampala, Uganda, fiu al politologului Mahmood Mamdani și al regizoarei Mira Nair, a crescut în New York și s-a format politic în mișcări civice de locuire și drepturi sociale. Este membru al Partidului Democrat și al Democratic Socialists of America (DSA). În 2024 și-a anunțat intrarea în cursa pentru Primăria NYC, iar în iunie 2025 a câștigat surprinzător statul de candidat al democraților în fața lui Andrew Cuomo.

Un detaliu care îi alimentează aura „anti-sistem”: înainte de cariera politică a încercat serios să intre în muzică, ca rapper („Young Cardamom”, apoi „Mr Cardamom”). A apărut chiar pe coloana sonoră a filmului „Queen of Katwe” (2016), regizat de mama lui, și a lansat piese cu tentă autobiografică precum „Nani”, un omagiu pentru bunica lui.

Este căsătorit cu Rama Duwaji, artistă americano-siriană, pe care spune că a cunoscut-o pe Hinge.

Platforma sa a atras votanți, dar și critici pentru populism

Platforma lui Mamdani are o amprentă socialistă explicită cu apel la teme de „cost of living”.

Mesajul central al lui Mamdani este criza costului vieții: autobuze gratuite, îngrijire a copiilor finanțată public, înghețarea chiriilor pentru apartamentele stabilizate, extinderea locuințelor accesibile, salariu minim de 30 de dolari pe oră până în 2030( 16,5 dolari în present) și taxe mai mari pentru corporații și pentru veniturile de peste 1 milion de dolari/an. Campania s-a sprijinit pe mobilizare de la firul ierbii și pe social media, adresându-se mai ales electoratului tânăr.

„Trebuie să vorbești într-un limbaj pe care toată lumea îl poate înțelege și în care se poate regăsi, și trebuie să vorbești și despre dificultățile prin care trec oamenii și despre cele care le domină viața de zi cu zi”, a declarat Mamdani pentru publicația britanică New Statesman în septembrie. „De multe ori democrații au vorbit despre democrație, dar dacă nu-ți permiți să locuiești în orașul pe care îl numești acasă, nu ai timp să te preocupe valorile”, a adăugat acesta.

El a folosit rețelele sociale pentru a interacționa cu tinerii, iar videoclipurile sale bine realizate i-au adus aproape 5 milioane de urmăritori pe Instagram și 1,6 milioane pe TikTok.

Ce spun criticii despre Mamdani?

Având în vedere că principiile și politicile sale sunt mult mai la stânga decât norma națională din SUA, sunt mulți cei care nu sunt de acord cu Mamdani. Unii consideră că tipul său de socialism, chiar și într-un oraș cu o orientare mult mai liberală decât majoritatea orașelor din SUA, l-a transformat într-o figură polarizantă. În plus acesta este acuzat de populism pentru promisiunile sale ce conform crtitilor nu au acoperire financiară.

„Este ușor să promiți lucruri gratis, dar este greu să găsești bani pentru ele”, declara recent un politician republican.

Sprijinul pe termen lung al lui Mamdani pentru Palestina și pozițiile sale vechemente împotriva Israelului au fost, de asemenea, perceput de unii ca o problemă într-un oraș cu cea mai mare populație evreiască din afara Israelului.

Mamdani a refuzat să recunoască Israelul ca stat evreu, spunând că nu „recunoaște dreptul niciunui stat de a exista cu un sistem ierarhic bazat pe rasă sau religie”.

„Pentru a fi clar, fără echivoc și oficial: cred că Zohran Mamdani reprezintă un pericol pentru comunitatea evreiască din New York”, a declarat rabinul Elliot Cosgrove de la sinagoga conservatoare Park Avenue într-o predică la începutul acestei luni.

Comunitatea de afaceri și-a exprimat, de asemenea, rezervele. Investitorul de renume Bill Ackman a declarat pe X că „politicile anti-afaceri ale lui Mamdani, inclusiv impozitele corporative mai mari, vor distruge locurile de muncă din New York și vor determina companiile să plece”.

Contracandidați și miza politică

Cuomo, intrat ca independent după înfrângerea în alegerile interene ale Partidului Democrat, a centrat mesajul pe siguranță publică și experiență executivă; Sliwa, liderul Guardian Angels, rămâne în cursă și ar putea fragmenta votul moderat/conservator.

„Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveţi de ales. Trebuie să votaţi pentru el şi să speraţi că va face o treabă fantastică. El este capabil de asta, Mamdani nu!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social seara trecută.

Trump a mai spus că un vot pentru republicanul Sliwa nu ar face decât să-l ajute pe Mamdani.

„Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru primăria oraşului New York, este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar, pentru prima mea casă iubită”, a spus Trump, care este originar din New York.