Cele mai frumoase 11 străzi din lume. Prima în top își schimbă aspectul în fiecare zi

Cele mai frumoase străzi din lume reprezintă adevărate atracții turistice. În topul jurnaliștilor britanici de la Express apar 11 străzi. Unele au obiective cunoscute, altele sunt adevărate galerii de artă în aer liber, dar sunt și străzi căutate pentru restaurante sau pentru viața de noapte.

Cei care au realizat clasamentul au ținut cont de atmosferă, aspect și succesul la public. Pe primul loc în top este Hosier Lane din Melbourne, Australia, o stradă faimoasă pentru arta stradală. Practic, strada își schimbă aspectul în fiecare zi și atrage numeroși turiști.

Pe locul doi este celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris, Franța. Strada este cunoscută pentru aspectul boem, dar și pentru restaurante, cafenele și viața de noapte.

O altă arteră celebră, Fifth Avenue din New York City, SUA, este pe locul trei. Este o stradă legendară, plină de magazine, muzee și repere de obiective mondial, fiind un puternic simbol al metropolei americane

Pe locul patru se află Via Monte Napoleone din Milano, Italia unde se află magazine celebre cu bunuri de lux, iar pe cinci se situează Shoreditch High Street din Londra, Marea Britanie, cunoscută pentru asrta stradală, piețele vintage și viața de noapte.

Cele mai frumoase străzi din America de Sud și Asia

Pe locul șase se află o stradă din America de Sud. Este vorba despre La Boca, Caminito din Buenos Aires, Argentina. Considerată sufletul artistic al orașului și o pată de culoare, pe stradă se adună artiștii stradali și dansatorii de tango.

Pe locul șapte este Reeperbahn din Hamburg, Germania. Strada este o scenă muzicală cu viață de noapte și locul gazda primelor concerte ale trupei The Beatles.

Khao San Road din Bangkok, Thailanda este pe locul opt, strada fiind căutată de turiști și de localnici pentru mâncarea stradală și baruri.

Lan Kwai Fong din Hong Kong îi urmează în top, o stradă plină de baruri și cluburi descrisă de turiști ca având un ritm rapid, internațional și electrizant.

Străzile înguste din Gion – Kyoto, Japonia sunt pe locul 10. Acolo turiștii găsesc case tradiționale din lemn, felinare strălucitoare și farmec boem.

Pe locul 11 este Bulevardul Istiklal din Istanbul, Turcia. Acesta reflectă amestecul oriental și occidental al orașului având muzică, magazine și tramvaie vechi.