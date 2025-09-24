O nouă categorie de beneficiari pentru ajutorul de energie. Argumentele lui Antal Lorant, inițiatorul amendamentului aprobat de Senat. Proiectul merge la camera decizională

Plenul Senatului a aprobat, miercuri, proiectul legii de aprobare a ordonanței de urgență prin care s-a instituit și intrat în aplicare, de la 1 iulie, schema de ajutor pentru plata facturilor la energie, după expirarea plafonării și compensării prețurilor.

În proiectul adoptat de senatori a fost inclusă o nouă categorie de beneficiari ai ajutorului de 50 de lei pe lună pentru acoperirea facturilor la curent electric, după aprobarea unui amendament propus de Antal Lorant, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale. Varianta finală a legii va fi stabilită în urma dezbaterilor din Camera Deputaților, cameră decizională.

Consumatorii care urmează tratamente medicale care presupun conectarea unor aparate/dispozitive la rețeaua de curent electric au fost incluși printre beneficiarii schemei de ajutor pentru plata facturilor la energie electrică.

În forma în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2025 criteriul de eligibilitate este venitul lunar, astfel că voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei.

„Persoana singură sau familia, client casnic de energie electrică, la al cărui loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale, indiferent de valoarea venitului net lunar”, este amendamentul aprobat cu majoritate de voturi de comisiile de specialitate ale Senatului, după ce a fost introdus de senatorul Antal Lorant (UDMR), președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat.

Sprijinul de acordă pe perioada tratamentului, dacă acesta se încheie înainte de expirarea acestei scheme de ajutor, respectiv 31 martie 2026.

Pentru aplicarea acestui nou articol, în termen de 20 de zile de la intrarea legii în vigoare, responsabilii din Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Serviciul de Telecomunicații Speciale trebuie să actualizeze condițiile tehnice și modalitatea de interogare.

„Este de preferat ca procedura să meargă cât mai repede”

Inițiatorul amendamentului a dezvăluit pentru Mediafax că l-a introdus după ce a primit numeroase solicitări în contextul reliberalizării prețului la energie.

„Categoria de consumatori care sunt în situația în care folosesc un aparat medical consumator mare de energie electrică este o categorie cunoscută încă de pe vremea crizei energetice, când a apărut prima ordonanță de urgență 118, după care a venit OUG 27, prin care s-au plafonat prețul la energie electrică și gaze naturale și atunci ulterior a fost introdus, mă rog, în pachetul de măsuri, pentru că inițial ordonanța de urgență nu a prevăzut această categorie. După 1 iulie, după ce am ieșit din schema prețului plafonat la energie, am primit foarte multe solicitări pe Facebook, pe mail, fizic și așa mai departe, din partea acelor persoane care sunt în această situație. Practic, ceea ce am făcut noi, am reluat amendamentul din OUG 27 care avea în vedere reglementare a acestei categorii cu acea parte adăugată, să spun, prin care spunem foarte clar că pot să fii beneficiar al tichetului de energie numai pe perioada cât timp trebuie să folosești acel aparat medical”, a detaliat Antal Lorant pentru Mediafax.

Întrebat despre momentul de la care se aplică noua prevedere – dacă rămâne în forma promulgată și publicată în Monitorul Oficial, senatorul a explicat că nicio lege nu se aplică retroactiv, exprimându-și în același timp speranța că va fi adoptat cât mai revede de camera decizională.

„Noi (Senatul – n.r.) am dat raport de admitere pentru ordonanța de urgență cu aceste amendamente sau acest amendament, zic eu, extrem de important și trebuie să meargă pe parcursul procedurii legislative, însemnând că urmează mă gândesc săptămâna viitoare dezbaterea la comisiile de specialitate din Camera Deputaților, după care se votează în Camera Deputaților și după merge la Cotroceni. Este clar că o să aibă putere de lege după ce apare în Monitorul Oficial. Dar, încă o dată această acest sistem a tichetelor de energie au valabilitate până anul viitor și abia suntem toamna și urmează să intrăm în perioada friguroasă și este de preferat ca procedura să meargă cât mai repede și cât mai repede să apară în Monitorul Oficial acest amendament”, a detaliat Antal Lorant.

„Putere de retroactivitate nu are nicio lege, asta știm din Constituție sau din practica legislativă, dar e bine că am observat și l-am introdus”, a precizat senatorul.

Potrivit lui Antal Lorant, până la momentul primei dezbateri a proiectului în comisie fuseseră depuse peste 550.000 de cereri pentru acest ajutor care, chiar dacă este considerat mic de unele voci, este unul semnificativ pentru mulți români.

„Ce este important de înțeles este că, cu acest tichet de energie, practic acești 50 de lei, în foarte multe cazuri înseamnă undeva la 50% din valoarea facturii la energie electrică. Au apărut foarte multe comentarii că de ce numai 50 de lei, că cel puțin e, că nu știu de ce nu se dau mai mulți bani și așa mai departe, dar realitatea din teren și realitatea în ceea ce privește harta consumatorilor și numărul consumatorilor din România este extrem de important să fim foarte pragmatici și realiști și sinceri. Adică sunt undeva 8 milioane și ceva de consumatori de energie electrică în România și mai bine de 60% din acești 8 milioane și ceva de consumatori de energie electrică au factura, deci au un consum de 100 de kwh, ceea ce înseamnă că – și dacă e să calculăm cu 1,3 de lei, undeva 100-130 de lei era – deci la o factură de 100 – 110 lei acum înseamnă undeva 50% din factura de energie electrică. Adică într-adevăr, este o măsură binevenită și corectă pentru consumatorii din România”, a conchis senatorul Antal Lorant.

Stadiul plăților

Primii beneficiari pot deja, începând de marți, 23 septembrie 2025, să folosească suma pentru plata facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august, după ce, pe 19 septembrie, ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, pentru două luni, deci 100 de lei, însumând o valoare totală de 27.384.900 de lei.

Persoane care cred că se încadrează să primească sprijinul de la stat pentru plata facturilor la energie au termen până pe 27 septembrie pentru a depune cererilor raportate la perioada iulie și august.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.

Conform estimărilor oficiale ale Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români, vor putea beneficia de voucherele de câte 50 de lei, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei.

Banii cuveniți pot fi folosiți oricând, pentru facturile la curent, timp de 12 luni de la data ultimei încărcări a cardului. Practic, se aplică pentru consumul din perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, încă 12 luni după acest termen. Astfel, ultima oară când se poate folosi cardul, dacă se încadrează în barem pentru toate lunile, este 31 martie 2027.