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O rachetă rusească a distrus în Kiev fabrica unei companii americane care producea drone cu inteligență artificială

O fabrică de drone din Kiev deținută de o companie americană a fost distrusă în urma unui atac cu rachetă balistică lansat de Rusia. Este unul dintre puținele cazuri în care o societate înregistrată în Statele Unite este afectată direct de bombardamentele din Ucraina, transmite The Guardian.
O rachetă rusească a distrus în Kiev fabrica unei companii americane care producea drone cu inteligență artificială
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
31 iul. 2026, 10:24, Știri externe
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Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, fabrica aparținea companiei Terminal Autonomy, înregistrată în statul american Delaware.

Producea drone folosite pe frontul din Ucraina

Compania dezvoltă drone de atac și muniții ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, concepute pentru a continua misiunea chiar și după ce semnalul radio este blocat prin bruiaj electronic. Aceste sisteme sunt destinate loviturilor de precizie împotriva țintelor aflate în adâncimea dispozitivului inamic și sunt deja utilizate pe frontul din Ucraina, potrivit prezentării oficiale a companiei. Conceptul de „terminal autonomy” descrie etapa finală a zborului unei drone, când inteligența artificială preia controlul pentru a ghida aparatul spre țintă chiar și în lipsa comunicațiilor cu operatorul.

Dronă produsa de compania americană Terminal Autonomy. Sursa foto: X

Rusia: ținta a fost fabrica, nu naționalitatea proprietarului

Atacul a fost semnalat inițial de agenția rusă de stat TASS, care a precizat că instalația producea dronele AQ-400 Scythe și AQ-100 Bayonet, fără să menționeze însă că fabrica aparținea unei companii americane. Anthony Vinci, fost oficial al serviciilor de informații din SUA, a declarat pentru The Guardian că Rusia nu face diferențe în funcție de proprietarul unei fabrici dacă aceasta produce echipamente militare. „Pentru ruși, obiectivul este fabrica. Nu contează dacă aparține unei companii americane sau altei companii”, a explicat acesta.

Atacul vine pe fondul extinderii cooperării dintre SUA și Ucraina

Lovitura are loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor permite Ucrainei să producă local rachete antiaeriene Patriot, în baza unor licențe americane. Analiștii avertizează că orice instalație implicată în producția de armament occidental pe teritoriul Ucrainei ar putea deveni o țintă pentru armata rusă. Potrivit unei surse apropiate companiei, atacul nu s-a soldat cu morți. Compania Terminal Autonomy și Ministerul ucrainean al Apărării nu au comentat oficial incidentul până la publicarea informațiilor.

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