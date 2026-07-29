Șase alimente ce pot reduce trigliceridele în mod natural în doar 3 săptămâni

Pentru multe persoane cu vârsta peste 50 de ani, nivelurile trigliceridelor încep să crească constant pe măsură ce nivelul de estrogen scade, notează AOL.

Deși acest lucru este normal, poate fi totuși o veste proastă pentru sănătatea inimii.

Totuși, există alimente zilnice care scad rapid trigliceridele și care sunt și delicioase.

Somon și pește cu un conținut ridicat de omega-3

Tipul de omega-3 din pești precum somonul, macroul și sardinele face multe lucruri pentru a împiedica organismul să producă trigliceride. Aceștia inhibă enzimele cheie, suprimă mecanismul ficatului de producere a grăsimilor și activează compuși numiți PPAR. Aceștia fac ca ficatul să ardă acizii grași în loc să producă trigliceride, potrivit sursei.

Nuci și semințe de in

Nucile și inul sunt ambele surse excelente de acizi grași omega-3 de origine vegetală. Deși nu sunt la fel de puternici ca omega-urile din pește, sunt totuși impresionante.

Într-un studiu, adulții în vârstă care au urmat o dietă îmbogățită cu nuci (cu aproximativ jumătate de cană pe zi) au observat o scădere a trigliceridelor de opt ori mai mare decât atunci când au trecut la un plan fără nuci.

Oțet de mere

O analiză a stabilit că doar 1 până la 2 linguri pe zi pot reduce semnificativ trigliceridele în opt săptămâni. Se pare că oțetul ajută organismul să proceseze zahărul din sânge mai eficient, ceea ce înseamnă mai puțin combustibil în exces pentru ca ficatul să îl transforme în trigliceride.

Avocado

Avocado este o sursă excelentă de acid oleic, care ajută la îmbunătățirea capacității organismului de a gestiona zahărul din sânge. De ​​asemenea, suprimă producția de trigliceride din ficat.

Avocado este, de asemenea, bogat în fibre care stabilizează zahărul din sânge, ceea ce îl face un adaos inteligent la o dietă sănătoasă.

Soia

Un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition arată că un consum zilnic de una sau două porții de proteine ​​integrale din soia reduce trigliceridele cu o medie de 7,3%.

Tofu, tempeh și laptele de soia neîndulcit sunt, de asemenea, alegeri bune, „în special pentru femeile aflate la postmenopauză”, spune cardiologul Andrea Tordini, potrivit aceleiași surse. Acestea „pot furniza o cantitate bună de proteine ​​și pot sprijini femeile în timpul schimbărilor hormonale din menopauză”.

Quinoa

Deși majoritatea alimentelor care scad rapid trigliceridele au un conținut scăzut de carbohidrați, quinoa este o excepție de la alimentele bogate în amidon.

Într-un studiu realizat de Current Developments in Nutrition, persoanele care au consumat zilnic aproximativ ½ cană din această garnitură cu nuci și-au redus trigliceridele cu 36% în 12 săptămâni.

Experții notează că sunt necesare mai multe cercetări. Totuși, experimentele sugerează că proteinele din quinoa pot îngreuna producerea de trigliceride de către ficat.

Adăugarea acestor alimente la dieta ta regulată este un început excelent. Totuși, Tordini spune că adevărata magie se întâmplă atunci când le dezvolți.

„O dietă mediteraneană este standardul de aur pentru scăderea nivelului de trigliceride și îmbunătățirea markerilor sănătății cardiovasculare”, spune ea. Sunt recomandate proteinele ​​slabe, leguminoase, multe legume, cereale integrale și grăsimi sănătoase precum uleiul de măsline, nuci și semințe.

De asemenea, menținerea exercițiilor fizice regulate și pierderea în greutate (dacă este nevoie) pot, de asemenea, ajuta la scăderea nivelului ridicat de trigliceride, mai arată sursa citată.