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Schimbare majoră în Finlanda: Interdicția privind armele nucleare pe teritoriul său, ridicată după zeci de ani

Finlanda a ridicat, miercuri, interdicția privind armele nucleare pe teritoriul său, aflată în vigoare după zeci de ani. Decizia marchează o schimbare majoră în poziția de securitate a Helsinkiului, pe măsură ce țara își aprofundează integrarea în NATO.
Schimbare majoră în Finlanda: Interdicția privind armele nucleare pe teritoriul său, ridicată după zeci de ani
Sursa foto: Pexels
Diana Nunuț
17 iun. 2026, 20:59, Știri externe
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Finlanda, care are cea mai lungă frontieră cu Rusia dintre toate statele membre NATO, a aprobat ridicarea interdicției privind armele nucleare pe teritoriul său. Decizia a fost luată miercuri în parlament, cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă și deschidea calea ca Finlanda să faciliteze circulația armelor nucleare pe teritoriul său, scrie POLITICO.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a salutat această măsură ca fiind „esențială” pentru securitatea Finlandei, dar a insistat asupra faptului că țara nu are intenția de găzdui permanent arme nucleare pe teritoriul său.

„Parlamentul a aprobat amendamentul la Legea energiei nucleare cu o majoritate solidă de două treimi. Această reformă istorică consolidează securitatea Finlandei și a NATO în ansamblu”, a scris Häkkänen pe X după vot.

Interdicția privind armele nucleare datează din anii ’80

Legea datează din anii ’80 și interzice importul, deținerea, fabricarea și detonarea explozivilor nucleari pe teritoriul Finlandei.

Totuși, votul de miercuri din parlamentul finlandez marchează finalul unei transformări de mai mulți ani a politicii de apărare a țării, declanșată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Din acest motiv, Finlanda a aderat la NATO în 2023.

În luna martie a acestui an, Häkkänen a susținut că restricțiile nucleare ale țării, care datează din 1980, nu mai reflectau realitățile geopolitice cu care se confruntă un stat membru al NATO.

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