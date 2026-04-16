Amenințare cu bombă la domiciliul unuia dintre frații Papei Leon. Poliția investighează cazul

O ameninţare cu bombă a fost semnalată miercuri seara la reşedinţa unuia dintre frații Papei Leon, John Prevost, din New Lenox, Illinois, relatează Reuters.

În urma sesizării primite, poliția din New Lenox a evacuat locuințele din apropiere în timp ce cerceta zona, însă nu s-au găsit explozibili sau materiale periculoase.

„După o examinare atentă, anchetatorii au stabilit că amenințarea era nefondată și că nu existau dispozitive explozive sau materiale periculoase”, a declarat poliția într-un comunicat, potrivit Reuters.

În aceste condiții, ancheta continuă pentru a identifica sursa sesizării false.

Informațiile privind amenințarea cu bombă vin după ce în ultimele zile a existat un schimb de replici între președintele american Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea.

Totul a început când președintele american l-a catalogat pe Suveranul Pontif drept „groaznic în politica externă”, adăugând că îl preferă pe fratele acestuia, Louis, pentru că este MAGA.

În replică, Papa Leon a afirmat că nu vrea să intre „într-o dezbatere cu el” și a continuat să condamne războiul lansat de SUA în Iran.

„Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni. Voi continua să mă pronunț tare împotriva războiului, căutând să promovez pacea, dialogul și relațiile multilaterale între state pentru a căuta soluții juste la probleme”, a spus Papa.

Joi, aflat în Camerun, Papa Leon i-a criticat puternic pe liderii care cheltuiesc miliarde pe războaie și a spus că lumea este „devastată de o mână de tirani”.

„Maeștrii războiului se prefac că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, totuși, adesea, o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus joi Papa Leon.

John Prevost este un alt frate mai mare al Suveranului Pontif.