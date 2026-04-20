Cum au jefuit hoții o bancă din Napoli prin canalizare și au dispărut fără urmă

Potrivit anchetatorilor, atacul a vizat o filială Crédit Agricole situată între cartierele Vomero și Arenella. Hoții au intrat în bancă printr-un tunel săpat din rețeaua de canalizare, care ducea direct într-o gaură de aproximativ 50 de centimetri în podeaua clădirii. După jaf, au fugit pe același traseu, folosind accesul subteran pentru a evita intervenția rapidă a autorităților, arată Il Post.

Ostatici ținuți timp de două ore

În timpul jafului, cel puțin trei persoane implicate, îmbrăcate identic și purtând măști cu chipuri celebre, au ținut aproximativ 25 de oameni ostatici, între angajați și clienți. După aproximativ două ore, aceștia au părăsit clădirea fără să fie prinși. Ținta principală a atacului au fost casetele de valori din interiorul băncii. Hoții au reușit să spargă și să golească câteva zeci de casete. Deocamdată nu este clar dacă au fost alese aleatoriu sau pe baza unor informații „la pont”. Valoarea totală a bunurilor furate nu este cunoscută în acest moment.

La clamorosa rapina nella banca di Napoli. È ancora caccia alla banda di ladri, spariti nel nulla. Ma è polemica per la sicurezza dell’istituto: è bastato un cacciavite per aprire decine di cassette di sicurezza. pic.twitter.com/ayFSbr9WKV — Tg3 (@Tg3web) April 19, 2026

Anchetatorii cred că operațiunea a fost planificată în avans, posibil pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni. În rețeaua de canalizare din apropiere au fost descoperite un generator de curent, unelte pentru spargerea betonului și alte echipamente. Aceste indicii sugerează că hoții au lucrat subteran o perioadă îndelungată. Starea generatorului indică faptul că acesta ar fi fost folosit pentru iluminarea zonei în timpul lucrărilor.

Ancheta este în desfășurare

Poliția italiană analizează probele găsite, inclusiv o mașină abandonată în apropierea băncii. Exista indicii că vehiculul ar fi fost folosit de atacatori. În paralel, clienții afectați au început să se prezinte la bancă pentru a verifica dacă propriile casete de valori au fost compromise. Astfel de jafuri nu sunt o noutate în Italia, unde rețelele de canalizare au mai fost folosite în trecut pentru spargeri spectaculoase de bănci. Napoli, în special, este cunoscut pentru metodele respective, datorită infrastructurii subterane complexe, care poate fi exploatată de grupări infracționale bine organizate.