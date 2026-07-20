LPF modifică programul etapei a 2-a din Superliga de fotbal și anunță programul etapei a 3-a

Cel mai important meci al rundei a doua din Superliga de fotbal, Dinamo București – Universitatea Craiova, se va disputa sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30, cu o oră mai devreme față de programarea inițială. Tot de la ora 20:30 va începe și partida FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB, programată duminică.

Au fost devansate cu o oră și meciurile Farul Constanța – Corvinul Hunedoara, programat sâmbătă, precum și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Universitatea Cluj, programat duminică, ambele urmând să înceapă la ora 17:30.

Partidele programate vineri și luni au rămas la orele stabilite inițial.

Programul etapei a doua:

Vineri, 24 iulie

Ora 18.30 UTA Arad – Oțelul Galați

Ora 21.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 25 iulie

Ora 17.30 Farul Constanța – Corvinul Hunedoara

Ora 20.30 Dinamo – Universitatea Craiova

Duminică, 26 iulie

Ora 17.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Cluj

Ora 20.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 27 iulie

Ora 18.30 CFR 1907 Cluj – FC Voluntari

Ora 21.30 FC Botoșani – FC Rapid

LPF a anunțat și programul etapei a treia, care cuprinde derbiul dintre Rapid și CFR Cluj.

Programul etapei a treia:

Vineri, 31 iulie

Ora 18.30 FC Argeș – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Oțelul Galați – Dinamo

Sâmbătă, 1 august

Ora 18.30 FC Voluntari – UTA Arad

Ora 21.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Duminică, 2 august

Ora 18.30 Universitatea Cluj – FC Botoșani

Ora 21.30 FC Rapid – CFR 1907 Cluj

Luni, 3 august

Ora 18.30 Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 21.30 FCSB – Farul Constanța