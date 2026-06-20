Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Motreanu, în locul lui Ciucu pentru postul de prim-vicepreședinte

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal

„În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București”, anunță PNL.

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

1.Mircea Abrudean

2.Ioan Popa

3.Siegfried Muresan

4.Oana Gheorghiu

5.Alexandru Muraru

6.Dragoș Pîslaru

7.Florin Roman

8. Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, se arată în finalul comunicatului.

Ciprian Ciucu s-a retras din cursă

Ciprian Ciucu s-a retras din cursa pentru conducerea PNL după dosarul penal: „Nu mă las, doar mă repliez”.

„Partidul Naţional Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung.

Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor.

Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei”, a transmis el.

Adrian Veștea nu candidează la șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic”

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat vineri seara, într-un mesaj pe rețelele sociale, că nu va mai candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL la congresul extraordinar de duminică. „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a spus Veștea.