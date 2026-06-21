Rareș Bogdan: Partidul nu trebuie să devină sluga USR. PNL nu trebuie să înlocuiască săgeata liberală cu o trotinetă

În mesajul său, europarlamentarul liberal a criticat includerea în conducerea partidului a unor persoane pe care le-a asociat cu curentele progresiste.

„Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta susține că noua orientare politică ar îndepărta partidul de valorile tradiționale ale liberalismului românesc și de doctrina Partidului Popular European.

„Cu ce-i încurcă valorile tradiționale, familia creștină, Biserica, tradițiile, dreapta rațională, conservatorismul luminat, doctrina Partidului Popular European?”, a întrebat retoric europarlamentarul.

Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan

Rareș Bogdan a afirmat că președintele PNL promovează în partid persoane care nu împărtășesc valorile istorice ale liberalismului.

„Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc”, a declarat acesta.

Mai mult, europarlamentarul a susținut că termenul „Rădăcini”, utilizat în platforma politică a lui Ilie Bolojan, nu reflectă tradiția liberală, ci o tentativă de marginalizare a liberalilor conservatori.

„Termenul ‘Rădăcini’ nu înseamnă acele baze structurale ale liberalilor care au modernizat România, ci sclavia pe care o dorește liberalilor naționaliști”, a afirmat Rareș Bogdan.

Critici economice și avertisment privind situația României

Liderul liberal a extins atacul și asupra politicilor economice promovate în ultimii ani, avertizând că România se confruntă cu riscuri majore.

„Nu e o glumă, România riscă scenariul grecesc. Matematica dură ne lovește în față: 1 miliard de euro plătiți lunar pe dobânzi”, a susținut Rareș Bogdan.

Acesta a invocat creșterea deficitului, presiunea datoriei publice și posibilitatea unei retrogradări a ratingului de țară, avertizând că blocajul politic actual poate avea efecte grave asupra economiei.

„Ne trebuie urgent un guvern funcțional! Stabil! Urgent. Timpul nu așteaptă”, a transmis europarlamentarul.

„Peste 100.000 de firme românești închise într-un an”

Rareș Bogdan a criticat și majorările de taxe, despre care spune că au afectat mediul de afaceri și competitivitatea economiei.

„Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriașă. În loc să reducă risipa, guvernul a crescut presiunea pe companii”, a declarat acesta.

În opinia sa, efectele au fost vizibile în economie, menționând că „peste 100.000 de firme românești au fost închise într-un an”.

Mesaj către delegații Congresului PNL

În final, Rareș Bogdan le-a cerut liberalilor să analizeze atent direcția în care se îndreaptă partidul și să nu permită o apropiere excesivă de USR.

„Ce-ai făcut, Ilie? Și ca să pui capac, îi aduci pe ei la decizie în PNL? Chiar nu mai ține nimeni minte cum s-au comportat useriștii și cei din REPER cu noi în toate campaniile electorale? Chiar nu mai știm cum au demolat, alături de AUR, un guvern PNL, nu mai ținem minte deloc ura cumplită contra liberalilor tradiționaliști, patrioți și pro europeni convinși? A ierta e creștinește, dar una e să le dai bună ziua și să le urezi sănătate și alta să-i inviți să-ți dărâme casa din interior”, a concluzionat europarlamentarul PNL.