Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția PNL

UPDATE: Comunicatul oficial al PNL

„Ilie Bolojan a fost reales președintele partidului la Congresul Extraordinar al PNL.

Moțiunea condusă de Ilie Bolojan a reconfirmat direcția modernizatoare a partidului.

Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal, desfășurat duminică, 21 iunie 2026, în București, l-a reales pe premierul Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului, cu 1.769 de voturi exprimate, reprezentând 96% din totalul voturilor exprimate de delegații prezenți la eveniment.

Ilie Bolojan a candidat și a fost ales pe baza moțiunii „Modernizare cu Rădăcini”, împreună cu o echipă din care fac parte: Dan Motreanu (prim-vicepreședinte), Robert Sighiartău (secretar general), Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu, Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Dragoș Pîslaru, Ioan Popa și Florin Roman (vicepreședinți).

În discursul său în fața Congresului Extraordinar, premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în urmă cu un an de zile, PNL și-a asumat răspunderea pentru a guverna și a redresa România, luând măsuri dificile, dar necesare, în ciuda piedicilor puse de partenerii de guvernare.

„Cel mai important lucru pe care l-a demonstrat partidul nostru este că se poate guverna și altfel în România: se poate guverna cu respect pentru banul public, se poate guverna fără aroganță, se poate guverna spunându-le oamenilor adevărul, se poate guverna stabilind reguli care sunt valabile pentru toată lumea, iar banul public, adunat din munca grea a celor care muncesc zi de zi în companiile și fabricile din România, să nu fie risipit. Acest model de guvernare a stabilit un standard care nu mai poate fi negat”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Bolojan a arătat că modul corect de guvernare a fost cauza declanșării atacurilor la adresa partidului, mulțumindu-le colegilor liberali pentru că nu s-au lăsat ademeniți de promisiuni pentru a-și trăda partidul.

El a afirmat că „PNL este de partea bună a istoriei” și a propus liberalilor un nou drum, bazat pe valorile liberale. „Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor și, odată reconstruit, el însuși să fie o forță de reconstrucție a României … Vă chem să redevenim un partid mare, pe fundația solidă a valorilor și principiilor corecte. Mărimea unui partid o dă încrederea oamenilor în el, în proiectul lui pentru țară. Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis, nu suportând minciuni și decontând fuga de răspundere a altora. Vom reveni la guvernare ca un partid mare, care pune cu adevărat în aplicare proiectul său pentru România puternică, modernă și prosperă”, a declarat Ilie Bolojan în fața liberalilor.

S-au adresat de asemenea Congresului Extraordinar al PNL lideri importanți din partid, care au susținut direcția de modernizare a PNL reprezentată de Ilie Bolojan și au criticat PSD. La congresul de duminică au fost transmise mesaje de susținere pentru PNL din partea președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, precum și din partea reprezentanților unor partide partenere ale PNL, precum USR, UDMR și Forța Dreptei.

Au fost adoptate de către Congresul Extraordinar și două hotărâri:

– prima hotărâre reconfirmă poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD, precum și excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD

– a doua hotărâre solicită demisia din partid a domnilor Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Hubert Thuma, precum și a doamnei Alina Gorghiu, urmând ca, în cazul neprezentării demisiilor până pe 22 iunie 2026, ora 12, să fie demarate procedurile de excludere.

În prima parte a evenimentului liberal, delegații prezenți au aprobat (cu o singură abținere și niciun vot împotrivă) modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moțiunilor în privința candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Național ca principală structură internă de conducere a PNL și pentru a se întări disciplina de partid.

La Congresul Extraordinar al PNL de duminică au fost prezenți 1.886 de delegați liberali, reprezentând circa 75% din totalul de 2.500 de delegați așteptați – peste limita de două treimi necesară pentru întrunirea statutară”.

Ilie Bolojan a fost ales președinte al partidului.

Potrivit datelor oficiale, din totalul de 1.886 de delegați prezenți, au fost 1.842 de voturi exprimate, în timp ce 44 de voturi nu au fost exprimate. Dintre voturile exprimate, 1.769 au fost „pentru”, iar 73 au fost anulate.

La congres au fost înregistrați aproximativ 700 de delegați absenți, însă numărul participanților a fost mai mare comparativ cu cel de la congresul organizat în vara anului trecut.

Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere, în urma unui proces intern de vot.

Noua conducere urmează să stabilească prioritățile politice și strategia partidului pentru perioada următoare.