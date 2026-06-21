Congresul PNL: Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, somați să demisioneze până luni sau vor fi excluși din partid

„O altă hotărâre importantă, care e menită să aducă o clarificare morală și o separare a apelor în Partidul Național Liberal, o să dau citire articolului 1. Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rares Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal participând la acțiuni și de mersuri contrare interesului partidului”, a afirmat Robert Sighiartău.
De asemenea, Congresul a reconfirmat deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile.
„Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal, îl va plasa pe acesta în afară a liniei politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui”, încheie Sighiartău.