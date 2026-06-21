Congresul PNL: Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, somați să demisioneze până luni sau vor fi excluși din partid

„O altă hotărâre importantă, care e menită să aducă o clarificare morală și o separare a apelor în Partidul Național Liberal, o să dau citire articolului 1. Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rares Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal participând la acțiuni și de mersuri contrare interesului partidului”, a afirmat Robert Sighiartău.

Potrivit acestuia, „ Congresul reține responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general”.

„În consecință, Congresul , întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal”, adaugă Sighiartău.

Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție