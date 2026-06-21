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Congresul PNL: Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, somați să demisioneze până luni sau vor fi excluși din partid

Reprezentanții liberalilor care participă la congresul PNL au cerut oficial, cu unanimitate de voturi, demisia unor lideri importanți ai partidului, printre care premierul desemnat Adrian Veștea, fostul secretar general Lucian Bode, fostul ministru al Justiției Alina Gorghiu și președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. În cazul în care aceștia nu își prezintă demisia până luni, la ora 12:00, conducerea partidului va fi mandatată să declanșeze procedurile de excludere.
Congresul PNL: Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, somați să demisioneze până luni sau vor fi excluși din partid
Foto: Facebook
Gabriel Pecheanu
21 iun. 2026, 14:39, Politic
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„O altă hotărâre importantă, care e menită să aducă o clarificare morală și o separare a apelor în Partidul Național Liberal, o să dau citire articolului 1. Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rares Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal participând la acțiuni și de mersuri contrare interesului partidului”, a afirmat Robert Sighiartău.

Potrivit acestuia, „Congresul reține responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general”.
„În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal”, adaugă Sighiartău.

Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție

De asemenea, Congresul a reconfirmat deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile.

„Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal, îl va plasa pe acesta în afară a liniei politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui”, încheie Sighiartău.

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