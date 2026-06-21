Vasile Blaga, mesaj dur la Congresul PNL: „Partidul este sub asediu. Nu am făcut fuziunea PDL cu PNL ca să fim anexă la PSD”

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, într-un context de tensiuni interne, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern și după disputele din partid privind direcția formațiunii. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia PNL, cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, iar congresul are pe agendă și modificări la Statutul partidului.

Blaga: PNL este „sub asediu”

În discursul său, Blaga a susținut că PNL se află „sub asediu” și că sunt atacate statutul, autoritatea și dreptul liberalilor de a decide în interiorul propriei formațiuni.

„Noi nu am organizat astăzi acest congres pentru o persoană. Nu l-am organizat nici împotriva altei persoane. Nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că, de câtva timp, Partidul Național Liberal este sub asediu”, a spus Vasile Blaga.

Fostul lider liberal a respins ideea unei sciziuni în partid și a prezentat congresul drept „un test” pentru cei care, în opinia sa, respectă deciziile și principiile PNL. El a acuzat „o mână de patru-cinci oameni” că ar folosi partidul „în nume personal” și a afirmat că cine nu respectă deciziile partidului transformă formațiunea într-o „adunătură de oameni care umblă după funcții”.

Apel la disciplină în partid

Blaga a insistat că PNL are nevoie de disciplină internă și a invocat principiul „celor trei D”: discuții, decizii și disciplină. Potrivit acestuia, tocmai disciplina ar fi lipsit partidului în ultimii ani.

„Discuții, până cădem de acord. Decizii, dar pe urmă disciplină. Asta a lipsit de cinci-șase ani de zile acestui partid”, a afirmat el.

În același timp, Vasile Blaga și-a exprimat sprijinul pentru Ilie Bolojan, despre care a spus că este liderul de care PNL avea nevoie după mai mulți ani de instabilitate internă.

„După mulți ani de zile, în sfârșit, acest partid are un conducător: pe Ilie Bolojan. Și mai știu că, datorită muncii și eforturilor, mai ales din ultimele zile, această echipă va și putea să conducă”, a declarat Blaga.

El a mai afirmat că România are nevoie de un PNL puternic, susținând că „o Românie democratică” nu poate rezista fără o forță liberală solidă. Blaga a făcut trimitere și la fuziunea din 2014 dintre PNL și PDL, spunând că obiectivul de atunci a fost construirea unei forțe de centru-dreapta capabile să se opună populismului, nu transformarea partidului într-o anexă a PSD.

„Am construit cea mai puternică forță de centru-dreapta din țara asta, care se opune populismului. N-am făcut-o să fim anexă la PSD”, a spus Vasile Blaga, în finalul discursului.