Prima pagină » Politic » Vasile Blaga, mesaj dur la Congresul PNL: „Partidul este sub asediu. Nu am făcut fuziunea PDL cu PNL ca să fim anexă la PSD”

Vasile Blaga, mesaj dur la Congresul PNL: „Partidul este sub asediu. Nu am făcut fuziunea PDL cu PNL ca să fim anexă la PSD”

Vasile Blaga a transmis, duminică, un mesaj ferm în fața delegaților reuniți la Congresul Extraordinar al PNL, afirmând că evenimentul nu a fost convocat „pentru o persoană” și nici „împotriva altei persoane”, ci pentru a apăra dreptul partidului de a-și decide singur viitorul.
Congresul PNL | Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni la prânz / Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția partidului
Congresul PNL | Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni la prânz / Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția partidului
„Am gândit o formulă cinstită”. Care sunt cele două soluții propuse de Bolojan pentru rezolvarea crizei politice
„Am gândit o formulă cinstită”. Care sunt cele două soluții propuse de Bolojan pentru rezolvarea crizei politice
Oana Gheorghiu îi răspunde ironic lui Rareș Bogdan de pe scena Congresului PNL: „Sistemul oengist, sorosist, globalist și neomarxist a venit să pună stăpânire pe PNL”
Oana Gheorghiu îi răspunde ironic lui Rareș Bogdan de pe scena Congresului PNL: „Sistemul oengist, sorosist, globalist și neomarxist a venit să pună stăpânire pe PNL”
Bolojan, atac la adresa PSD la Congresul Extraordinar al PNL: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere
Bolojan, atac la adresa PSD la Congresul Extraordinar al PNL: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere
Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”
Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”
Gabriel Negreanu
21 iun. 2026, 12:54, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, într-un context de tensiuni interne, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern și după disputele din partid privind direcția formațiunii. Ilie Bolojan este singurul candidat la șefia PNL, cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, iar congresul are pe agendă și modificări la Statutul partidului.

Blaga: PNL este „sub asediu”

În discursul său, Blaga a susținut că PNL se află „sub asediu” și că sunt atacate statutul, autoritatea și dreptul liberalilor de a decide în interiorul propriei formațiuni.

„Noi nu am organizat astăzi acest congres pentru o persoană. Nu l-am organizat nici împotriva altei persoane. Nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că, de câtva timp, Partidul Național Liberal este sub asediu”, a spus Vasile Blaga.

Fostul lider liberal a respins ideea unei sciziuni în partid și a prezentat congresul drept „un test” pentru cei care, în opinia sa, respectă deciziile și principiile PNL. El a acuzat „o mână de patru-cinci oameni” că ar folosi partidul „în nume personal” și a afirmat că cine nu respectă deciziile partidului transformă formațiunea într-o „adunătură de oameni care umblă după funcții”.

Apel la disciplină în partid

Blaga a insistat că PNL are nevoie de disciplină internă și a invocat principiul „celor trei D”: discuții, decizii și disciplină. Potrivit acestuia, tocmai disciplina ar fi lipsit partidului în ultimii ani.

„Discuții, până cădem de acord. Decizii, dar pe urmă disciplină. Asta a lipsit de cinci-șase ani de zile acestui partid”, a afirmat el.

În același timp, Vasile Blaga și-a exprimat sprijinul pentru Ilie Bolojan, despre care a spus că este liderul de care PNL avea nevoie după mai mulți ani de instabilitate internă.

„După mulți ani de zile, în sfârșit, acest partid are un conducător: pe Ilie Bolojan. Și mai știu că, datorită muncii și eforturilor, mai ales din ultimele zile, această echipă va și putea să conducă”, a declarat Blaga.

El a mai afirmat că România are nevoie de un PNL puternic, susținând că „o Românie democratică” nu poate rezista fără o forță liberală solidă. Blaga a făcut trimitere și la fuziunea din 2014 dintre PNL și PDL, spunând că obiectivul de atunci a fost construirea unei forțe de centru-dreapta capabile să se opună populismului, nu transformarea partidului într-o anexă a PSD.

„Am construit cea mai puternică forță de centru-dreapta din țara asta, care se opune populismului. N-am făcut-o să fim anexă la PSD”, a spus Vasile Blaga, în finalul discursului.

Recomandarea video

Valul roșu din orașele albastre: Socialiștii democrați iau cu asalt America urbană
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
Gandul
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Guvernul Veștea a devenit Guvernul PSD. Social-democrații vor vota Cabinetul și au impus majoritatea miniștrilor
Libertatea
Solstițiul de vară 2026. Ce trebuie să faci în cea mai lungă zi din an pentru a atrage norocul și belșugul
CSID
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da