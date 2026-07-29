AUR a votat pentru deblocarea angajărilor în sănătate

Deputatul AUR Sorin Muncaciu acuză Guvernul Bolojan că, deși Parlamentul a eliminat blocajele birocratice, Executivul continuă să trateze sistemul sanitar prin decizii arbitrare, criterii netransparente și măsuri care îi descurajează pe medici să rămână în România.

„Cu ocazia acestui PL-x, noi am aprobat un amendament care deblochează, în mod rațional și corect, posturile din sistemul de sănătate, lăsând, în limitele anvelopei salariale, managerilor de spitale să hotărască de câte posturi au nevoie și cum le finanțează.

Prin această modificare, eliminăm obligația ca angajările să mai depindă de aprobarea unui memorandum al Guvernului. Cu alte cuvinte, spitalele vor putea organiza concursuri atunci când au nevoie de personal, fără blocajele birocratice care, ani la rând, au îngreunat funcționarea sistemului sanitar.

Sub presiunea grevei generale, dar și a amendamentului votat în Parlament, domnul prim-ministru deblochează 6.800 de posturi și începe să le împartă după niște criterii necunoscute nouă. De ce la Bihor s-au alocat 131 de posturi, iar la Constanța numai 65 sau la Cluj doar 50? Sunt întrebări la care domnul Bolojan nu răspunde.

Această mentalitate a domnului prim-ministru, de șef de CAP, de a tăia cu barda 10% din anvelopa salarială din sănătate trebuie să dispară, pentru că în sănătate nu putem vorbi despre echitate în acest fel.

Medicii au coeficientul 4 potrivit proiectului Legii salarizării promovat de Guvernul Bolojan. Asta este o insultă la adresa medicilor.

Pe de altă parte, nu poți să spui că ai tăiat cu 20% și ai lăsat doar 20% pentru sporuri, în condițiile în care medicina se bazează tocmai pe aceste sporuri. Cine se duce noaptea? Cine se duce în weekend?

Medicii au nevoie de respect, nu de umilință! Salariile medicilor nu trebuie să scadă, ci să crească. Spitalele au nevoie de medici, asistente și infirmiere. Pacienții au nevoie de cadre medicale care să le acorde ajutorul necesar!”, a declarat deputatul AUR Sorin Muncaciu, în cadrul dezbaterii asupra PL-x 448/2026.

Deputatul AUR Bogdan Velcescu a atras atenția că, în timp ce coaliția PSD-PNL-USR se confruntă în dispute politice, tinerii medici sunt împinși să plece din România din cauza salariilor mici, a lipsei posturilor și a condițiilor de muncă.

„Există rezidenți care au obținut nota maximă la examenul de rezidențiat și nu și-au găsit post nici măcar în București. Sunt obligați să intre la un al doilea rezidențiat, operează ca chirurgi și au un salariu de 4.700 de lei. Voi ați lucra zece ore în sala de operație pentru 4.700 de lei?

Rezidenții noștri își caută de lucru în străinătate pentru că în România nu le sunt recunoscute gărzile și nici drepturile minimale. În timp ce dumneavoastră vă certați politic, România pierde medici tineri, bine pregătiți, care nu mai văd niciun viitor aici.

Nu vă este puțin rușine să vă bateți joc de generația care vine din urmă și care va ține sistemul medical în picioare? Mai devreme sau mai târziu, toți ajungem la spital. Tocmai de aceea, cei care salvează vieți merită respect, condiții decente și posibilitatea de a-și construi un viitor în România”, a declarat deputatul AUR Bogdan Velcescu.