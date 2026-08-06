Avioanele electrice pe distanțe scurte ar putea deveni realitate în Europa în mai puțin de patru ani

Zborurile electrice și hibride ar putea deveni realitate pentru călătorii europeni în mai puțin de patru ani, potrivit Euronews.

Avioanele electrice ar putea fi puse în funcțiune în viitorul apropiat

Noile avioane ar putea fi introduse pe unele dintre cele mai populare rute ale continentului până la începutul anilor 2030. Acest lucru se datorează progreselor rapide în tehnologie.

„Mulți oameni încă mai cred că avioanele care funcționează pe baterii sunt un vis îndepărtat”, spune Carlos López de la Osa, manager tehnic în aviație la Federația Europeană pentru Transporturi și Mediu.

„Însă, zborurile electrice și hibride sunt o parte esențială a soluției pentru a face călătoriile pe distanțe scurte mai sustenabile și mai puțin dependente de combustibilul pentru avioane importat”, a adăugat acesta.

O perspectivă tot mai atractivă

Zborurile electrice fără combustibil reprezintă o perspectivă din ce în ce mai atractivă, în contextul prețurilor la combustibil afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Noile aeronave protejează pasagerii de șocurile prețurilor combustibililor fosili. Mai mult, acestea produc mai puțină poluare a aerului și a sunetului. De asemenea, ar putea conecta zone îndepărtate, adesea trecute cu vederea de marile companii aeriene, potrivit sursei.

Avioanele electrice și hibride ar putea parcurge distanțe de până la 500 de kilometri.

Pe ce rute ar putea fi introduse noile aeronave

Rutele potențiale care se încadrează în intervalul de 500 km includ:

Londra – Dublin;

Atena – Santorini;

Barcelona – Ibiza;

Nisa – Corsica;

Roma – Sardinia.

Greutatea bateriei a făcut mult timp ca aviația electrică să fie impracticabilă. Cu toate acestea, progresele tehnologice rapide ajută la rezolvarea acestei probleme.

Evoluțiile în domeniul motoarelor electrice, al integrării bateriilor și al designului aeronavelor au îmbunătățit semnificativ perspectivele aviației electrice. Însă, densitatea energiei bateriilor dictează în continuare greutatea, dimensiunea și autonomia aeronavelor complet electrice, mai arată sursa.

Europa, locul perfect pentru testarea avioanelor electrice

Politicile climatice stricte, rutele regionale mai scurte și o rețea densă de aeroporturi mai mici fac din Europa terenul de testare perfect pentru aeronavele alimentate cu baterii.

Mai multe startup-urile europene se întrec în construirea de aeronave electrice.

Totuși, experții au pus la îndoială afirmațiile producătorilor privind sustenabilitatea acestor avioane.

Mulți susțin că este puțin probabil să fie disponibile surse cu adevărat sustenabile în cantități suficient de mari pentru a satisface creșterea continuă a aviației. Acest lucru face ca electrificarea directă să fie o opțiune mai ecologică.

Avertismentele experților

Însă, chiar și acest lucru vine cu anumite avertismente. Deși aeronavele electrice cu baterii elimină consumul de combustibil în timpul zborului, impactul lor general asupra climei depinde în continuare de modul în care este generată energia electrică utilizată pentru încărcarea lor. Mai mult, depinde și de emisiile asociate cu fabricarea bateriilor și a altor piese, conform aceleiași surse.