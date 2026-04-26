Cronica unui lider vânat: cine a încercat să-l ucidă pe Donald Trump de-a lungul timpului

Tentativele de asasinat asupra liderilor politici nu sunt o noutate în istorie, însă în cazul lui Donald Trump, frecvența și diversitatea acestor incidente arată că există în permanență, cu fiecare ieșire a sa, o potențialitate uriașă de risc.

Cel mai recent episod a avut loc sâmbătă la Cina Corespondenților, evenimentul organizat de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, unde un bărbat a deschis focul chiar înainte ca Trump să-și înceapă discursul.

Nu este clar, din informațiile de până acum, dacă președintele ar fi fost în vizorul lui Cole Allen, autorul incidentului, arestat între timp, însă procurorul general interimar Todd Blanche a spus că atacatorul ar fi vizat membri ai administrației și că nu este exclus ca Trump să fi fost și el pe listă.

După incident, Trump s-a comparat cu Abraham Lincoln și a spus că liderii cu impact major devin inevitabil ținte.

Cronica unor asasinate eșuate

Februarie 2026

Un tânăr de 21 de ani, înarmat cu o pușcă și un recipient cu combustibil, a fost împușcat mortal de agenții Secret Service după ce a încercat să pătrundă în reședința Mar-a-Lago din Florida.

Incidentul a avut loc în absența lui Trump, care se afla la Washington.

Septembrie 2024

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, ascuns în tufișuri și înarmat cu o armă de tip AK-47, a încercat să-l asasineze pe Trump în timp ce acesta juca golf în Florida.

Atacatorul a fugit, dar a fost capturat în aceeași zi și ulterior condamnat la închisoare pe viață.

Iulie 2024 – atentatul din Pennsylvania

În timpul unui miting electoral, Trump a fost rănit la ureche după ce un atacator a tras mai multe focuri de armă.

Un participant la eveniment a murit, iar alți doi au fost grav răniți.

Atacatorul, un tânăr de 20 de ani, a fost ucis de lunetiștii Secret Service.

Imaginile cu Trump însângerat, dar ridicând pumnul către mulțime, au făcut rapid înconjurul lumii.

Iulie 2024 – complot internațional

Un cetățean pakistanez a fost condamnat pentru planificarea asasinării lui Trump și a altor oficiali americani, într-un complot atribuit unor interese iraniene după uciderea generalului Qassem Soleimani în 2020.

Autoritățile de la Teheran au negat implicarea.

Iunie 2016

Un britanic de 20 de ani a fost arestat după ce a încercat să smulgă arma unui polițist la un miting electoral din Las Vegas, declarând ulterior că intenționa să-l ucidă pe Trump, atunci candidat republican.

Trump – Lincoln – o paralelă neliniștitoare

Declarațiile lui Trump, în care se compară cu Lincoln, ar putea părea exagerate, dar ele reflectă o realitate veche: liderii politici vizibili devin, adesea, simboluri – și, implicit, ținte.

Diferența, poate, stă în epoca în care aceste lucruri se petrec.

Astăzi, fiecare incident este disecat în timp real, fiecare imagine devine virală, iar granița dintre spectacol și pericol real devine tot mai greu de distins.

Însă, dincolo de retorică și dramatism, rămâne un fapt simplu și neliniștitor: în ultimii ani, amenințările la adresa lui Donald Trump nu au fost doar vorbe, ci acțiuni concrete.

Iar asta spune, poate, mai mult despre tensiunile societății americane decât despre omul aflat în centrul lor.