Liviu Odagiu, președinte CSM: „S-a urmărit readucerea controlului complet al politicului asupra Justiției”

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, a declarat la Off the Record pentru Mediafax, că atacurile din ultimul an la adresa sistemului judiciar nu au fost întâmplătoare, ci au făcut parte dintr-o strategie mai amplă de diminuare a încrederii publice în Justiție.

Invitat la „Off the Record”, Odagiu a susținut că hotărârea adoptată de Secția pentru judecători a CSM nu reprezintă o sancțiune, ci un act de apărare a independenței Justiției.

„Este o hotărâre declarativă și una de protecție a independenței Justiției. Ea nu conține niciun fel de sancțiuni și nu impune conduite unor persoane”, a afirmat acesta.

„Nu au fost poziții izolate, ci o acțiune concertată”

Potrivit președintelui CSM, documentul adoptat de Secția pentru judecători urmărește să prezinte contextul în care au avut loc dezbaterile publice privind sistemul judiciar.

„Hotărârea surprinde un tablou și arată societății că tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul unui an nu a fost întâmplător”, a declarat Odagiu.

Acesta susține că presiunile asupra Justiției au avut o miză politică.

„Tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul unui an de zile nu a fost absolut întâmplător. Nu au fost poziții izolate ale unor persoane sau ale unor oameni politici, ci a fost o acțiune concertată care a urmărit niște scopuri”, a spus președintele CSM.

Acuzații privind dezbaterea despre pensiile de serviciu

Liviu Odagiu consideră că discuțiile publice despre pensiile de serviciu ale magistraților au avut un scop diferit de cel declarat.

„Toate aceste discuții din perioada pensiilor de serviciu nu erau despre cuantumul pensiei și nu erau nici despre vârsta de pensionare. Ele au avut un singur scop: să decredibilizeze și să coboare nivelul de încredere în Justiție”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, obiectivul ar fi fost afectarea imaginii sistemului judiciar. „Scopul a fost coborârea nivelului de încredere în Justiție la un prag peste care să fie suprapuse modificări legislative menite să întărească și să readucă controlul complet al politicului asupra Justiției.”

Odagiu susține că diminuarea încrederii publice ar fi fost urmată de schimbări legislative majore.

„Peste acest nivel redus de încredere urma să fie suprapus un pachet de modificări legislative care să întărească și să readucă controlul complet al politicului asupra Justiției”, a declarat acesta.

„Factorul politic urmărește să subordoneze puterea judecătorească”

Liviu Odagiu a criticat mai multe propuneri de modificare a legislației privind organizarea sistemului judiciar.

El a indicat schimbări referitoare la numirea conducerii Inspecției Judiciare, desemnarea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, alegerea membrilor CSM și procedurile de promovare a magistraților. „Acel pachet legislativ urmărea exact ceea ce am spus mai devreme: inițierea unui control politic asupra sistemului judiciar și asupra puterii judecătorești”, a declarat Odagiu.

„În momentul în care vrei ca directorii Inspecției Judiciare să fie numiți printr-un comitet din care să facă parte persoane din afara sistemului judiciar și să fie audiați în Parlament, vedem foarte clar direcția în care se dorește mersul,” a mai spus Odagiu.

„În momentul în care propui ca președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție să nu mai fie numit exclusiv de Secția pentru judecători, ci competența să fie împărțită cu ministrul Justiției și cu președintele României, vorbim despre o schimbare fundamentală de paradigmă.”

„Când dorești să schimbi modalitatea de alegere și revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și să introduci un vot universal care poate schimba echilibrele actuale, este legitim să ne întrebăm care este scopul real al acestor modificări.”

„Vedem câteva elemente concrete, și nu doar declarative, prin care factorul politic urmărește efectiv să subordoneze puterea judecătorească.”

Acesta a susținut că instituția pe care o conduce nu putea rămâne pasivă în fața acestor evoluții.

„Secția pentru judecători nu putea să stea pasivă și să nu facă nimic. Consiliul Superior al Magistraturii are obligația constituțională de a apăra independența Justiției”, a afirmat Odagiu.

CSM invocă rolul constituțional de garant al independenței Justiției

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a argumentat că reacția instituției are la bază prevederile Constituției.

„Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii”, a declarat acesta.

Odagiu a amintit și rolul constituțional al CSM. „Pe două texte constituționale se sprijină reacția noastră: cel care spune că judecătorii sunt independenți și se supun numai legii și cel care consacră Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independenței Justiției.”

Potrivit acestuia, intervenția Secției pentru judecători a fost necesară pentru apărarea acestui principiu și pentru semnalarea riscurilor pe care anumite modificări legislative le-ar putea avea asupra independenței sistemului judiciar.