Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire | Companiile aviatice înregistrează întârzieri de cinci ore

În plin sezon al vacanțelor de vară, industria aviatică avertizează că noul sistem de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene poate provoca timpi de așteptare de până la cinci ore în aeroporturi, potrivit AFP.

În timp ce operatorii din domeniu sunt nemulțumiți, Comisia Europeană spune că are de gând să intensifice sprijinul acordat statelor-membre pentru reducerea întârzierilor.

Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a transmis într-o scrisoare consultată de AFP că Executivul european va depune „eforturi suplimentare” pentru a ajuta țările care încă întâmpină dificultăți în aplicarea noului sistem de control la frontieră.

Noul sistem de intrare/ieșire riscă să dea peste cap vacanțele

Reacția vine după ce principalele organizații din aviația europeană – ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) – au avertizat că EES riscă să provoace perturbări majore în călătoriile din această vară.

Într-o scrisoare comună, acestea au cerut o intervenție urgentă a UE și posibilitatea ca statele membre să amâne acest nou tip de controale pentru perioadele cu trafic mai puțin intens.

Noul Sistem de intrare/ieșire înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor și înregistrează datele personale și biometrice ale călătorilor pentru a identifica depășirea perioadei legale de ședere și pentru a gestiona refuzurile de intrare.

Întârzierile ar putea avea și alte cauze

Sistemul este utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Irlandei și Ciprului, dar și în alte țări din spațiul Schengen, precum Elveția, Norvegia și Islanda.

Brunner susține însă că regulamentul EES a prevăzut deja măsuri de flexibilitate pentru sezonul estival din 2026, inclusiv posibilitatea suspendării temporare a colectării datelor biometrice în anumite situații.

În opinia sa, întârzierile semnalate de industrie ar putea avea și alte cauze, precum lipsa personalului sau infrastructura insuficientă din unele puncte de frontieră.

În majoritatea punctelor de trecere, sistemul funcționează fără probleme

Potrivit comisarului european, de la introducerea sistemului, în octombrie 2025, aproximativ 110 milioane de persoane au trecut frontierele externe ale Uniunii Europene prin intermediul EES. Peste 44.000 de persoane au primit refuz de intrare, în cele mai multe cazuri din cauza lipsei documentelor de călătorie sau a vizelor necesare.

Un oficial european a precizat că, în majoritatea celor aproximativ 1.500 de puncte de trecere a frontierei, sistemul funcționează fără probleme.

E programată o nouă întâlnire pe 7 iulie la Comisia Europeană

Magnus Brunner a apărat noul mecanism și a spus că acesta „face Europa mai sigură în fiecare zi.

Reprezentanții Comisiei Europene și ai industriei aviatice urmează să se întâlnească pe 7 iulie pentru a analiza situația și eventualele măsuri suplimentare.