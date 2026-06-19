Irineu Darău îi ia apărarea lui Dominic Fritz: Va conduce USR cel puțin până în 2029

Una dintre consecințele conflictului de interese stabilit de Agenția Națională de Integritate (ANI) stipulează că Fritz nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani după încheierea mandatului de primar al Timișoarei. Totuși, în același timp, Fritz este și președinte USR, care și aceasta, la rândul său, este tot o funcție publică.

Ministrul Economiei, Irineu Darău spune că Fritz „va conduce USR până cel puțin în 2029, atât cât are mandatul dat de toți membrii” de partid „prin vot universal”.

Darău susține că Fritz „a făcut o echipă redutabilă la Timișoara”, dar și că actualul primar al Timișoarei „a transformat orașul în doar câțiva ani”.

„A unit USR și l-a transformat în bine în doar un an de președinție. Iar sistemul s-a speriat, de aceea «i-ar pune talpă» oricând și oricum”, susține Darău.

Ministrul Economiei afirmă că USR nu se lasă intimidat și că va continua susținerea reformei profunde a statului.

„Nu ne vom îndoi și nimeni nu va reuși să ne deraieze! Orice agresiune exterioară la adresa USR ne va uni și ne va întări. Suntem Uniunea Salvați România – nu Uniunea Ascultătorilor din România și nici Uniunea Fricoșilor din România”, afirmă Darău.

Mesaj de susținere pentru Fritz:

Acesta a transmis un mesaj de susținere pentru Friz:

„Dominic este OMUL pe care l-am cunoscut îndeaproape și pot băga mâna în foc pentru integritatea și altruismul lui”, susține Darău.

Cu toate acestea, ANI a constatat că Fritz se află în conflict de interese administrativ cu funcția sa de primal al Timișoarei, decizia fiind confirmată de ÎCCJ.

Potrivit raportului ANI, Fritz a semnat un PUZ, în a doua zi de mandat în anul 2020 – dublura unui referat deja semnat de Robu, fostul primar al Timișoarei, înainte să plece din funcție.

Documentul semnat de Fritz cuprindea un proiect la care lucra un arhitect local ce a împrumutat USR cu 25.000 de lei pentru campania electorală.

Acesta este motivul pentru care Fritz a fost declarat în conflict de interese în cadrul raportului ANI. Fritz a precizat că va contesta la CEDO decizia dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

El nu-și va pierde funcția de primar, ci doar ci se va alege cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni, potrivit ANI.