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Digitalizare: Amenzi pentru funcționarii și instituțiile care pun cetățenii pe drumuri

Instituțiile publice și funcționarii care îi obligă pe cetățeni să aducă documente pe care administrația ar trebui să le obțină singură, cer dosar cu șină sau refuză documente în format electronic ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 25.000 de lei.
Digitalizare: Amenzi pentru funcționarii și instituțiile care pun cetățenii pe drumuri
sursa: MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
29 iun. 2026, 18:17, Social
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Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege care introduce un regim contravențional pentru nerespectarea obligațiilor privind simplificarea administrativă și digitalizarea.

Ce practici vor fi sancționate

Inițiativa extinde interdicția ca instituțiile publice să solicite cetățenilor documente emise de alte autorități, nu doar atunci când aceștia solicită un serviciu public, ci și în alte proceduri administrative prevăzute de lege.

Practic, pentru prima dată sunt introduse amenzi pentru funcționarii care încalcă regulile de simplificare administrativă. Vor fi sancționați funcționarii care refuză copia electronică a cărții de identitate transmisă prin e-mail, solicită copii legalizate în cazurile în care legea nu prevede acest lucru sau cer documente pe care instituția este obligată să le obțină de la alte autorități.

De asemenea, vor putea fi amendați cei care solicită dosar cu șină ori alte articole de birotică, refuză documente semnate electronic sau percep taxe pentru furnizarea de hârtie, dosare ori alte materiale de birotică.

Amenzi de până la 25.000 de lei

Proiectul stabilește trei niveluri de sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor. Pentru încălcările comise de funcționari sunt prevăzute amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Conducătorii instituțiilor publice ar putea fi sancționați cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei dacă nu publică pe internet formularele și informațiile necesare, nu asigură fotocopierea gratuită a documentelor, nu pun la dispoziție metode electronice de plată sau nu utilizează cu prioritate comunicarea electronică în relația cu cetățenii.

Cele mai mari sancțiuni, între 5.000 și 25.000 de lei, sunt prevăzute pentru nerespectarea obligațiilor privind informatizarea proceselor administrative și dezvoltarea serviciilor publice electronice.

Cine aplică sancțiunile

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor reveni personalului de control al Autorității pentru Digitalizarea României, precum și prefectului și personalului de control din cadrul instituției prefectului. Sesizările pot fi formulate inclusiv de persoanele care se consideră vătămate.

Potrivit inițiatorilor, deși măsurile de simplificare administrativă sunt prevăzute deja în legislație, lipsa unor „sancțiuni corespunzătoare” face ca acestea să rămână, în multe cazuri, fără efect practic.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ și urmează să intre în dezbaterea Parlamentului.

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