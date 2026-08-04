PNL: „Amendamentul PSD la Legea integrității este despre eliminarea unui om”. Legea a intrat în dezbaterea Senatului

În opinia PNL, forma adoptată a legii reprezintă o nouă situație în care PSD ar încerca să promoveze „legi cu dedicație”.

„OUG 13 a fost despre salvarea unui om. Amendamentul PSD la Legea integrității este despre eliminarea unui om”, a transmis marți purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan. Reprezentantul PNL susține că „o lege cu dedicație nu mai este lege”, ci „un abuz de putere”, acuzând PSD că urmărește protejarea intereselor de partid în detrimentul interesului național.

Legea ANI se află la Senat

Proiectul pentru reforma Agenției Naționale de Integritate (ANI) a fost adoptat luni de Camera Deputaților, cu 184 de voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și 16 abțineri.

Marți, proiectul urmează să fie analizat în comisiile de specialitate ale Senatului, iar miercuri este programată dezbaterea și votul în plen, Senatul fiind camera decizională în acest caz.

Legea face parte din jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar autoritățile urmăresc adoptarea și publicarea acesteia în Monitorul Oficial până la 31 august pentru menținerea fondurilor europene prevăzute în PNRR.

PNL susține că modificările adoptate luni ar putea duce la pierderea a 770 de milioane de euro, în timp ce susținătorii amendamentelor, parlamentarii PSD și AUR, afirmă că acestea urmăresc consolidarea regulilor de integritate în funcțiile publice.

PNL critică amendamentele adoptate la Legea ANI

Liberalii acuză că modificările la Legea integrității, susținute de PSD, AUR și SOS, ar transforma actul normativ într-unul „profund neconstituțional”. PNL avertizează că România ar putea pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

„La acest abuz s-au alăturat astăzi și deputații AUR și SOS, care au votat amendamente ce transformă Legea integrității într-un act profund neconstituțional. Au făcut-o în deplină cunoștință de cauză, știind că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR”, a transmis purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Amendamentele votate ar putea schimba situația unor aleși

Una dintre modificările aduse proiectului de lege prevede că persoanele pentru care a fost stabilită definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese își pot pierde funcția ori mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Regula ar urma să se aplice inclusiv cazurilor în care aceste situații au fost constatate înainte de adoptarea actului normativ.

Cealaltă prevedere extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese la soții, soțiile și persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți cu demnitarii.