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Surse din echipa lui Adrian Veștea: Excluderile anunțate în PNL nu pot produce efecte juridice

Excluderile anunțate în Partidul Național Liberal nu pot produce niciun efect juridic, susțin surse din echipa lui Adrian Veștea.
Surse din echipa lui Adrian Veștea: Excluderile anunțate în PNL nu pot produce efecte juridice
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 16:04, Politic
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Potrivit acestora, deciziile Biroului Politic Național nr. 22 și nr. 25 din 15 iunie sunt suspendate începând de joi, printr-o hotărâre judecătorească executorie de drept, iar orice sancțiune dispusă în baza acestora ar echivala cu ignorarea unei decizii a instanței.

Sursele citate afirmă, de asemenea, că mecanismul invocat pentru excluderi nu este prevăzut în Statutul partidului, întrucât niciun for nu poate mandata un altul să dispună astfel de sancțiuni.

În plus, sancțiunile trebuie să fie graduale, individualizate și să respecte dreptul la apărare, inclusiv audierea și posibilitatea exercitării unei căi de atac, condiții care nu pot fi îndeplinite printr-un ultimatum colectiv de câteva ore.

Totodată, acestea susțin că noul Statut al PNL, ratificat la Congresul extraordinar de astăzi, nu poate fi aplicat retroactiv pentru fapte anterioare adoptării sale, principiul neretroactivității fiind unul fundamental în drept.

În acest context, procedura Congresului ar fi fost derulată ca și cum noul Statut era deja în vigoare, aspect care ar putea atrage contestarea și anularea în instanță a întregii proceduri.

În cadrul Congresului extraordinar al PNL, conducerea partidului a transmis mai multor lideri liberali, între care Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, să își depună demisia până luni, în caz contrar urmând să fie excluși din partid.

Sursele precizează că vor sesiza forurile jurisdicționale competente pentru verificarea legalității demersurilor interne ale partidului.

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