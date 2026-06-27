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Bogdan Ivan, despre accidentul în care a fost implicat: Eu am fost de vină

Social-democrat Bogdan Ivan a vorbit sâmbătă despre accidentul în care a fost implicat joi seara în municipiul Bistrița, când a intrat cu mașina într-un autobuz: „Efectiv nu l-am văzut”.
Bogdan Ivan, despre accidentul în care a fost implicat: Eu am fost de vină
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 11:49, Politic
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Fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, a fost implicat joi seara într-un accident produs în apropierea Primăriei Bistrița.

În accident au fost implicate mașina fostului ministru și au autobuz. Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar cele două părți au încheiat o constatare amiabilă.

Bogdan Ivan și-a recunoscut vina pentru producerea accidentului.

„Eu am fost de vină pentru că nu am acordat prioritate unui autobuz, efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcția din care a venit acel autobuz și efectiv nu l-am văzut”, a spus el.

Bogdan Ivan admite că accidentul se putea transfroma într-o tragedie: „Din fericire pentru mine și familia mea, pentru că era și copilul meu de 3 ani în mașină, sunt doar câteva vânătăi și o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie”.

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