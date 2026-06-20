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Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci usturoi în fiecare zi

Nutriționiștii spun ce se întâmplă în organism când consumi usturoi zilnic. Beneficii pe termen scurt și lung, plus o avertizare importantă.
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci usturoi în fiecare zi
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 11:37, Știrile zilei
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Usturoiul este folosit în medicina tradițională de secole, dar efectele lui reale apar abia în timp. O dieteticiană autorizată explică ce se întâmplă în organism când îl consumi zilnic.

Olivia Hamilton, dieteticiană autorizată, explică faptul că puterea usturoiului nu apare pe eticheta nutrițională standard. Planta conține vitamina C, complex B și minerale precum potasiu, fosfor și seleniu, potrivit Real Simple.

Adevărata valoare vine din alicină, un compus cu sulf care se formează doar când usturoiul este zdrobit, tăiat sau mestecat. Procesul produce și alți compuși, precum sulfura de dialil, responsabili pentru efectele asupra sistemului cardiovascular și imunitar.

Ce efecte apar în prima săptămână de consum

În primele săptămâni, schimbările nu sunt vizibile, dar la nivel celular au loc procese importante, potrivit Hamilton. Usturoiul acționează ca prebiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice precum Lactobacillus.

Sistemul imunitar primește un sprijin imediat, la nivel redus. Pe partea negativă, cel mai frecvent efect secundar este mirosul specific, cauzat de un compus eliminat prin respirație și piele.

Beneficiile cardiovasculare devin mult mai pronunțate după șase până la opt săptămâni de consum constant, arată cercetările citate de Hamilton. Studiile clinice arată reduceri ale colesterolului total, colesterolului LDL și tensiunii arteriale.

Usturoiul contribuie și la combaterea stresului oxidativ pe parcursul mai multor luni. Capacitatea antioxidantă crește în timp, protejând ADN-ul și proteinele de daunele radicalilor liberi.

Ce avertizare trebuie să cunoască persoanele cu anumite tratamente

Usturoiul are un efect natural de subțiere a sângelui, benefic pentru sănătatea inimii. Acest efect poate interacționa, însă, cu medicamentele anticoagulante precum warfarina.

Hamilton recomandă persoanelor care urmează tratament anticoagulant să discute cu medicul înainte de a consuma usturoi regulat.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o doză zilnică de 2 până la 5 grame de usturoi proaspăt, echivalentul unui cățel. Consumul de câteva ori pe săptămână oferă, totuși, valoare nutrițională semnificativă.

Hamilton recomandă să lași usturoiul tăiat câteva minute înainte de a-l găti, pentru formarea compușilor benefici. Pentru cei care nu vor să-l prepare zilnic, usturoiul ras poate fi congelat până la un an, fără să-și piardă proprietățile.

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