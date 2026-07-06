O rachetă de tenis distrusă de John McEnroe, scoasă la licitație. Câți bani vor plăti colecționarii

O rachetă de tenis din lemn, distrusă de fostul mare campion american John McEnroe în timpul carierei sale și rămasă celebră datorită ieșirilor sale nervoase de pe teren, va fi scoasă la licitație în Marea Britanie, fiind estimată la o valoare cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lire sterline.

Licitația, organizată de casa specializată în suveniruri sportive BUDDS, se va încheia pe 19 iulie și include două rachete care i-au aparținut lui McEnroe: cea deteriorată și o alta aflată într-o stare impecabilă, relatează The Independent.

O rachetă devenită simbol al unui campion legendar

Racheta Wilson Pro Staff din lemn a fost folosită de John McEnroe în perioada 1977–1980, în primii ani ai carierei sale profesioniste. Obiectul este rupt aproape în totalitate, fiind ținut laolaltă doar de corzile rachetei, după ce sportivul ar fi distrus-o într-un acces de furie provocat, cel mai probabil, de o decizie de arbitraj.

Nu se cunoaște dacă episodul a fost însoțit și de celebra replică „You cannot be serious?” („Nu vorbești serios?”), expresie devenită sinonimă cu personalitatea fostului lider mondial și unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria tenisului.

Povestea din spatele obiectului

Cele două rachete au fost oferite cadou unei femei identificată doar cu prenumele Linda, proprietara locuinței în care McEnroe era găzduit în timpul participărilor sale la Wimbledon.

Racheta deteriorată a devenit cunoscută publicului larg în 2012, când fiul acesteia, Sam Matthews, a prezentat-o în emisiunea britanică „Antiques Roadshow”. Cu acel prilej, John McEnroe a confirmat că a folosit obiectul înainte de a-l semna și a glumit pe seama temperamentului său, afirmând că „mai existau momente în care se enerva pe teren”.

Pe rachetă se află și un mesaj scris de mână adresat Lindei Matthews: „Mulțumesc pentru amintiri, bune sau rele!”.

Și obiecte ale lui Andy Murray vor fi licitate

În aceeași licitație vor fi scoși la vânzare și pantofii sport Adidas purtați de Andy Murray în finala Wimbledon din 2013, când l-a învins pe Novak Djokovic și a devenit primul britanic care a câștigat titlul la simplu masculin după o pauză de 77 de ani.

Pantofii, proveniți din colecția fostului șef al echipei de întreținere a terenurilor de la Wimbledon, sunt evaluați la până la 1.500 de lire sterline.

Unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului

John McEnroe este considerat unul dintre cei mai valoroși tenismeni ai tuturor timpurilor. Americanul a câștigat șapte titluri de Grand Slam la simplu și nouă la dublu, iar stilul său spectaculos de joc a fost dublat de numeroase controverse și dispute cu arbitrii, care i-au construit reputația de „copil teribil” al tenisului mondial.

În prezent, fostul campion este unul dintre cei mai apreciați comentatori ai turneului de la Wimbledon, competiție la care continuă să participe anual din postura de analist TV.