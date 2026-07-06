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Vacanțele în care înveți ceva nou câștigă teren în Europa. Ce experiențe aleg românii în concediu

Tot mai mulți europeni aleg să transforme concediul într-o experiență de învățare, renunțând la vacanțele exclusiv dedicate relaxării. Un nou studiu realizat, citat de Euronews, arată că aproape jumătate dintre turiștii europeni intenționează să învețe o abilitate nouă în această vară.
Vacanțele în care înveți ceva nou câștigă teren în Europa. Ce experiențe aleg românii în concediu
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
06 iul. 2026, 13:56, Life-Inedit
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Sondajul, făcut de Mastercard, a fost realizat în rândul a peste 27.000 de turiști din 28 de țări europene. Acestra arată că 48% dintre respondenți intenționează să învețe o abilitate nouă în timpul vacanței. De asemenea, 42% spun că sunt dispuși să plătească mai mult pentru o călătorie care include activități educative sau experiențe autentice oferite de comunitățile locale, mai scrie Euronews. Mai mult de o treime dintre participanți (37%) rezervaseră deja astfel de vacanțe, numite „skillidays” – concedii în care accentul cade pe dezvoltarea unor noi competențe.

Tinerii conduc noul trend

Fenomenul este cel mai vizibil în rândul generației Z. Potrivit studiului, 57% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani intenționează să participe la o vacanță orientată spre învățare, procentul fiind de 52% în categoria 25-34 de ani. Pentru 51% dintre respondenți, posibilitatea de a învăța ceva nou face vacanța mai valoroasă, iar 48% consideră că abilitățile dobândite sunt mai importante decât suvenirurile cumpărate.

Ce vor europenii să învețe în concediu

Cele mai căutate activități sunt:

  • învățarea unei limbi străine (30%);
  • cursurile de gătit alături de bucătari locali (28%);
  • ateliere despre producerea alimentelor și băuturilor tradiționale, inclusiv brânzeturi (28%);
  • activități de wellness, yoga și meditație (25%);
  • meșteșuguri tradiționale, precum olăritul, țesutul sau prelucrarea lemnului (24%);
  • fotografie, pictură și scriere creativă (23%).

Potrivit economistei Natalia Lechmanova, de la Mastercard Economics Institute, turiștii caută tot mai mult experiențe care lasă „amintiri și deprinderi”, nu doar fotografii din vacanță.

Românii preferă experiențele culinare

Datele studiului arată că românii sunt cei mai interesați dintre europeni de cursurile de gătit desfășurate în timpul vacanțelor. Aproximativ 41% dintre respondenții din România au declarat că și-ar dori să participe la astfel de experiențe. Tendința este deja vizibilă și în oferta turistică locală. În România există tot mai multe experiențe dedicate turiștilor care vor să învețe să prepare mâncăruri tradiționale, în special în zone precum Sibiu, Maramureș sau Bucovina, unde sunt organizate ateliere culinare și activități desfășurate în gospodării locale.

Românii sunt cei mai interesați dintre europeni de cursurile de gătit. Sursa foto:Unsplash

Vacanțele experiențiale câștigă teren și în România

Interesul pentru acest tip de turism se înscrie într-o tendință mai amplă observată și pe piața românească. Potrivit analizei Mastercard privind economia experiențelor, românii acordă tot mai multă importanță activităților memorabile și experiențelor autentice, în detrimentul cumpărăturilor materiale. Specialiștii spun că această schimbare poate contribui și la dezvoltarea turismului în zone mai puțin aglomerate, deoarece atelierele de gătit, meșteșugurile tradiționale sau experiențele rurale sunt organizate, de regulă, în comunități locale și în afara destinațiilor turistice clasice.

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