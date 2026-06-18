Prima pagină » Turism » România, printre cele mai avantajoase destinații din Europa. Ce pot cumpăra turiștii străini cu 100 de euro

România, printre cele mai avantajoase destinații din Europa. Ce pot cumpăra turiștii străini cu 100 de euro

România se numără printre țările europene în care turiștii obțin semnificativ mai multe bunuri și servicii pentru aceeași sumă de bani decât în statele din vestul continentului, potrivit unei analize privind puterea de cumpărare în destinațiile turistice realizată de Bank Austria.
România, printre cele mai avantajoase destinații din Europa. Ce pot cumpăra turiștii străini cu 100 de euro
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
18 iun. 2026, 16:11, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Studiul compară valoarea a 100 de euro în diferite țări și arată cât de mult pot cumpăra turiștii în raport cu nivelul prețurilor din Austria, transmite ORF.

Potrivit datelor, România se află printre cele mai avantajoase destinații europene din punct de vedere al costurilor.

În România, 100 de euro valorează cu aproximativ 40% mai mult

Analiza arată că turiștii beneficiază în România de o putere de cumpărare cu aproximativ 40% mai mare decât în Austria.

Doar Bulgaria oferă un avantaj mai mare în regiune, unde aceeași sumă poate cumpăra cu aproximativ 70% mai multe bunuri și servicii.

România se află la același nivel cu Cehia și înaintea unor destinații populare precum Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia sau Cipru.

Datele sugerează că țara noastră rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiștii străini care caută vacanțe la costuri reduse.

Portugalia și Spania, printre favoritele europenilor

În rândul destinațiilor turistice consacrate, Portugalia oferă unul dintre cele mai bune raporturi între preț și servicii.

Acolo, turiștii pot cumpăra cu aproximativ o treime mai mult decât în Austria pentru aceeași sumă.

Spania, Ungaria și Turcia oferă, la rândul lor, o putere de cumpărare cu aproximativ 25% mai mare.

În schimb, Italia și Croația sunt doar ușor mai avantajoase decât Austria, iar Franța și Germania au niveluri de preț comparabile.

Elveția rămâne una dintre cele mai scumpe destinații

La polul opus se află Elveția, considerată în continuare una dintre cele mai costisitoare destinații turistice din Europa.

Potrivit studiului, 100 de euro cheltuiți în Elveția au o valoare echivalentă cu doar 69 de euro în Austria.

Statele Unite rămân, de asemenea, mai scumpe pentru turiștii europeni, chiar dacă diferența s-a redus în ultimul an.

Inflația și cursul valutar influențează costul vacanțelor

Economiștii explică faptul că diferențele dintre țări sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv inflația, nivelul salariilor și evoluția cursurilor valutare.

Deși multe state europene au fost afectate de creșteri importante ale prețurilor în ultimii ani, unele destinații continuă să ofere un raport atractiv între costuri și servicii.

Pentru România, poziționarea în partea superioară a clasamentului poate reprezenta un avantaj important pentru industria turismului, în condițiile în care tot mai mulți turiști europeni caută destinații accesibile și experiențe de vacanță la prețuri competitive.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da