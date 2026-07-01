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„Totul a meritat”. Final de carieră la Wimbledon 2026 pentru unul dintre tenismenii de succes britanici

Tenismenul britanic Dan Evans și-a încheiat miercuri cariera profesionistă, după eliminarea din primul tur al probei de dublu de la Wimbledon, competiție pe care a descris-o drept locul unde și-a împlinit visul din copilărie.
„Totul a meritat”. Final de carieră la Wimbledon 2026 pentru unul dintre tenismenii de succes britanici
sursă foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
01 iul. 2026, 17:05, Sport
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În vârstă de 36 de ani, Evans a făcut pereche cu compatriotul Henry Searle, însă cei doi au fost învinși cu 6-2, 6-4 de favoriții numărul nouă, Hugo Nys și Edouard Roger-Vasselin. A fost ultimul meci al unei cariere începute în 2006 pentru Evans.

Retragere în umbra unei controverse

Retragerea sa vine după o săptămână controversată, în care organizatorii de la Wimbledon au decis să nu-i acorde un wildcard pentru tabloul principal de simplu. Invitațiile au fost oferite, printre alții, lui Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov și altor jucători britanici, decizie care a stârnit critici, având în vedere contribuția lui Evans la tenisul britanic.

Fostul număr unu britanic și-a exprimat, la rândul său, nemulțumirea față de modul în care a fost gestionată situația.

Vizibil emoționat la finalul partidei de dublu, Evans a rămas pe teren pentru a oferi autografe spectatorilor care au umplut arena și l-au aplaudat îndelung. Un grup de fani a purtat tricouri inscripționate cu mesajul „Mulțumim Dan”, iar numele său a fost scandat în repetate rânduri.

„Este emoționant. Te gândești la familia ta și la toate sacrificiile pe care le-am făcut. Aici ți se împlinesc visurile. Acest turneu este cel pe care l-am urmărit toată copilăria. Îmi amintesc că veneam de la școală și mă uitam la Wimbledon, iar eu am fost unul dintre cei norocoși care au ajuns să joace aici. Totul a meritat”, a declarat Evans pentru BBC Sport.

Mesaj emoționant din partea fostului lider mondial Andy Murray

La scurt timp după încheierea meciului, Federația Britanică de Tenis (LTA) a publicat un videoclip omagial în care Andy Murray, Jack Draper și Tim Henman au vorbit despre contribuția lui Evans la tenisul britanic.

Murray, alături de care Evans a evoluat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, l-a descris drept „un jucător incredibil de talentat”, apreciind atât calitățile sale sportive, cât și implicarea în echipa națională.

„Are un suflet mare și iubește tenisul britanic. A fost o parte importantă a echipelor de Cupa Davis de-a lungul anilor. Este un jucător dintr-o altă generație, cu un stil diferit de ceea ce vedem astăzi în circuit și întotdeauna a fost o plăcere să-l urmărești”, a spus fostul lider mondial.

O carieră marcată de succese pentru Marea Britanie

Murray și-a amintit și parcursul lor comun de la Jocurile Olimpice de la Paris, ultimul turneu al carierei sale. Cei doi au salvat șapte mingi de meci în primele două tururi ale probei de dublu și au ajuns până în sferturile de finală, într-un parcurs care a captivat publicul.

„Parisul a fost un eveniment extraordinar pentru mine. Faptul că Evo a fost alături de mine și felul în care a jucat reprezintă o amintire incredibilă. În vestiarul meu de acasă am fotografia în care sărbătorim împreună unul dintre puncte. A fost un coechipier extraordinar, extrem de pasionat și niciodată nu se temea să spună ce gândește. A pus suflet în fiecare participare pentru Marea Britanie și nu exista niciodată un moment plictisitor atunci când era prin preajmă”, a adăugat Murray.

Tim Henman a subliniat, la rândul său, că Evans a evoluat adesea la cel mai înalt nivel atunci când și-a reprezentat țara.

„Când intra pe teren pentru Marea Britanie, juca probabil cel mai bun tenis al său. Fie că a fost vorba despre Cupa Davis, Jocurile Olimpice sau United Cup, energia și entuziasmul lui erau contagioase”, a afirmat fostul semifinalist de la Wimbledon.

De-a lungul unei cariere de aproape două decenii, Dan Evans a cucerit două titluri ATP la simplu, a ajuns de trei ori în turul al treilea la Wimbledon și a făcut parte din echipa Marii Britanii care a câștigat Cupa Davis în 2015, primul succes al britanicilor în competiție după 79 de ani.

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