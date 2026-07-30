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Adio drumuri după acte? Instituțiile statului ar putea fi obligate să facă singure verificările

Firmele ar putea scăpa de obligația de a depune la instituțiile publice acte și informații pe care statul le poate obține deja din Registrul Comerțului. Un proiect legislativ depus la Senat de parlamentari USR prevede că autoritățile vor fi obligate să verifice singure aceste informații, fără a le mai solicita contribuabililor.
Adio drumuri după acte? Instituțiile statului ar putea fi obligate să facă singure verificările
Sursa foto: Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului
Maria Miron
30 iul. 2026, 10:30, Economic
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În prezent, firmele sunt nevoite, de multe ori, să obțină certificate, extrase sau copii ale unor acte aflate deja în evidențele statului, doar pentru a le depune la o altă instituție publică.

Mai puțină birocrație

Potrivit inițiativei, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai putea solicita informații sau acte care pot fi obținute direct din Registrul Comerțului, urmând să le acceseze prin sistemele electronice puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Măsura ar trebui să contribuie la reducerea birocrației și la eliminarea unei practici care consumă timp și resurse, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru administrație.

„Este inacceptabil ca statul să oblige cetățenii și firmele să facă pe curierul între instituții, în condițiile în care informațiile există deja în bazele de date ale administrației”, spun inițiatorii.

Ce se schimbă

Dacă inițiativa va fi adoptată, instituțiile publice vor fi obligate să verifice datele disponibile direct în Registrul Comerțului.

Astfel, ele nu vor mai putea solicita firmelor certificate constatatoare, extrase din Registrul Comerțului sau copii certificate ale actelor din dosarul societății, inclusiv ale actului constitutiv, atunci când aceste informații pot fi obținute prin acces direct la baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Excepții vor exista doar în situații precum indisponibilitatea sistemelor informatice, neconcordanțe între bazele de date sau atunci când o altă lege impune în mod expres prezentarea documentelor.

Inițiatorii proiectului spun că digitalizarea administrației trebuie să însemne simplificarea relației dintre stat și contribuabili, nu transferarea obligațiilor administrative asupra acestora.

„Statul trebuie să își asume responsabilitatea de a utiliza propriile baze de date și de a comunica între instituții, fără a transforma cetățeanul sau antreprenorul într-un intermediar”, susțin aceștia.

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