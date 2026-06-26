Prima pagină » Știri externe » Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin a murit

Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin a murit

Unul dintre colaboratorii lui Vladimir Putin a murit. El a fost unul dintre cei mai influenți oameni din anturajul președintelui Rusiei.
Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin a murit
sursa foto: X/Nexta
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 15:30, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin a murit, potrivit Nexta. Fostul ministru al Apărării din Rusia a murit la vârsta de 73 de ani. Cauza decesului nu a fost anunțată.

Serghei Ivanov a fost unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai anturajului lui Putin. El provenea din KGB-ul sovietic. A lucrat în serviciile de informații externe înainte de a conduce Ministerul Apărării din Rusia. A mai ocupat funcțiile de vicepremier și de șef al administrației prezidențiale.

Ivanov a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin. Cei doi au colaborat mulți ani începând din perioada în care au lucrat împreună în serviciile secrete sovietice.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.ro
Mircea Cărtărescu și-a editat poza cu Papa să pară că e singur la întâlnirea cu Pontiful. Modificările grosolane care i-au distorsionat fizionomia Papei au aprins internetul
Gandul
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă în Grecia: peștele-iepure a ajuns tot mai aproape de plaje. Insulele unde au fost semnalate cele mai multe exemplare
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da