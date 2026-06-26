Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin a murit

Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin a murit, potrivit Nexta. Fostul ministru al Apărării din Rusia a murit la vârsta de 73 de ani. Cauza decesului nu a fost anunțată.

Serghei Ivanov a fost unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai anturajului lui Putin. El provenea din KGB-ul sovietic. A lucrat în serviciile de informații externe înainte de a conduce Ministerul Apărării din Rusia. A mai ocupat funcțiile de vicepremier și de șef al administrației prezidențiale.

Ivanov a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin. Cei doi au colaborat mulți ani începând din perioada în care au lucrat împreună în serviciile secrete sovietice.