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Un fermier german a creat unul dintre cele mai neobișnuite labirinturi din Europa: Trump și Putin, în rol de bebeluși

Un fermier din vestul Germaniei a transformat un lan de porumb într-un labirint uriaș care îi înfățișează pe președinții Donald Trump și Vladimir Putin ca doi bebeluși în scutece.
Un fermier german a creat unul dintre cele mai neobișnuite labirinturi din Europa: Trump și Putin, în rol de bebeluși
Andreea Tobias
06 aug. 2026, 10:17, Știri externe
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„Lucrarea” satirică, deschisă vizitatorilor până la Halloween, include și un quiz despre actualitatea politică, iar autorul spune că s-a inspirat din evenimentele urmărite zilnic la știri.

 

Fermierul Benedikt Lünenmann creează în fiecare an labirinturi într-un lan de porumb lângă orașul Selm, din vestul Germaniei.

Anul acesta, cei doi președinți i-au servit drept inspirație. Bebelușul Trump ține strâns un glob pământesc, iar bebelușul Putin pare să facă o criză de nervi.

Imaginea completă poate fi văzută doar de sus, survolând câmpul. Cei care ajung la fața locului găsesc însă și alte surprize pregătite de fermier.

Ce spune fermierul despre ideea labirintului

Vizitatorilor li se propune un chestionar menit să-i distreze, dar și să-i pună pe gânduri. Fermierul a explicat că urmărirea știrilor îl lasă adesea uimit de deciziile celor doi lideri.

Labirintul din Selm poate fi vizitat în weekenduri, până la Halloween. După acea dată, câmpul de porumb va fi transformat în hrană pentru vaci.

Labirinturile din lanurile de porumb au devenit o atracție populară în vestul Germaniei în ultimii ani. Fermierii aleg teme diferite în fiecare sezon, de la personaje din desene animate până la simboluri sportive. Anul acesta, alegerea lui Lünenmann a atras atenția presei internaționale.

Imaginea celor doi lideri, sub formă de bebeluși, transmite un mesaj ironic. Rivalitatea politică globală devine, astfel, subiect de glumă vizuală. Vizitatorii pot parcurge traseul labirintului pe jos, urmărind hărți puse la dispoziție la intrare.

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