Tragedie în Satu Mare: Un copil de opt ani a murit înecat în râul Someș

Echipajele de pompieri din cadrul ISU Satu Mare au intervenit duminică după ce au fost sesizate cu privire la posibilitatea ca o persoană să se fi înecat în râul Someș.

Pompierii au desfășurat operațiuni de căutare, iar copilul, în vârstă de aproximativ 8 ani, a fost identificat și scos din apă în stop cardiorespirator.

Copilul a fost preluat de urgență de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, minorul nu a răspuns intervențiilor, fiind declarat decesul.

Autoritățile au reamintit importanța supravegherii permanente a copiilor în apropierea cursurilor de apă, dar și respectarea regulilor de siguranță pentru prevenirea unor astfel de tragedii.