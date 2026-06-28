Prima pagină » Știrile zilei » Tragedie în Satu Mare: Un copil de opt ani a murit înecat în râul Someș

Tragedie în Satu Mare: Un copil de opt ani a murit înecat în râul Someș

Un băiețel în vârstă de aproximativ 8 ani și-a pierdut viața duminică, după ce s-a înecat în râul Someș, în dreptul localității Odoreu din județul Satu Mare.
Tragedie în Satu Mare: Un copil de opt ani a murit înecat în râul Someș
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 19:26, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Echipajele de pompieri din cadrul ISU Satu Mare au intervenit duminică după ce au fost sesizate cu privire la posibilitatea ca o persoană să se fi înecat în râul Someș. 

Pompierii au desfășurat operațiuni de căutare, iar copilul, în vârstă de aproximativ 8 ani, a fost identificat și scos din apă în stop cardiorespirator. 

Copilul a fost preluat de urgență de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. 

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, minorul nu a răspuns intervențiilor, fiind declarat decesul. 

Autoritățile au reamintit importanța supravegherii permanente a copiilor în apropierea cursurilor de apă, dar și respectarea regulilor de siguranță pentru prevenirea unor astfel de tragedii. 

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.ro
Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România
Gandul
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Cancan
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport
Cum s-a pregătit Iașul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
Libertatea
Până la ce oră se uită medicul Vladimir Ciurea la televizor, seara: „Este cel mai bun medicament pentru creier”
CSID
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da