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Două amenzi pentru aceeași neregulă, la aproape un an distanță. O spălătorie auto din București a fost sancționată cu 50.000 de lei

O spălătorie auto self-service din Sectorul 2 al Capitalei a fost amendată din nou cu 50.000 de lei, după ce comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat că funcționa în continuare fără autorizație de mediu, deși a fost sancționată anterior pentru aceeași încălcare.
Două amenzi pentru aceeași neregulă, la aproape un an distanță. O spălătorie auto din București a fost sancționată cu 50.000 de lei
Sursa foto: Garda Naţională de Mediu﻿
Alexandra-Valentina Dumitru
27 iul. 2026, 16:53, Social
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Controlul a avut loc în urma unei sesizări și a vizat punctul de lucru de pe Strada Reînvierii nr. 3-5, unde funcționa o spălătorie auto cu 12 rampe de spălare.

În timpul verificărilor, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au constatat că operatorul își desfășura în continuare activitatea fără autorizația de mediu obligatorie.

Nu este prima dată când societatea este sancționată pentru această abatere. În octombrie 2025, firma a fost amendată tot pentru lipsa autorizației de mediu și i-au fost stabilite măsuri și termene clare pentru obținerea acesteia.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, măsurile dispuse la controlul anterior nu au fost respectate, motiv pentru care comisarii au aplicat o nouă amendă, în valoare de 50.000 de lei.

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