Bolojan, precizări despre atacul cibernetic de la ANCPI. Când ar putea fi reluată activitatea

Șeful Guvernului a precizat că la remedierea incidentului lucrează Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciul Român de Informații (SRI) și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informație și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți”, a declarat Bolojan.

Premierul a anunțat că aplicația care gestionează baza de date este în curs de transfer în cloudul guvernamental, iar vineri vor fi efectuate verificări suplimentare de securitate.

„În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloudul guvernamental a aplicației care rulează baza de date, mâine (n.r – vineri) se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar Centrul Național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate”, a spus acesta.

Potrivit lui Bolojan, dacă planul stabilit de instituțiile implicate va fi respectat, accesul la baza de date și activitatea ANCPI vor fi reluate în cursul săptămânii viitoare.

Când va fi reluată activitatea agenției

„Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru, estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date”, a afirmat premierul.

El a explicat că durata blocajului depășește estimările inițiale, motiv pentru care Guvernul susține prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA pentru anumite tranzacții imobiliare.

„Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri, pentru că contractele care au fost semnate în curs anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca avalabilitate, deci cei care au semnat aceste ante contracte să pot beneficia de TVA redus cu prelungirea cel puțin pe o durată care acoperă zilele de nefuncționare”, a declarat Bolojan.

Premierul a spus că incidentul reprezintă un semnal de alarmă pentru toate instituțiile publice care administrează baze de date și a subliniat necesitatea respectării standardelor de securitate cibernetică.

„Cred că este o lecție pentru toți cei care sunt implicați în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecție (…), de a avea oameni competenți în aceste zone și de a folosi cele mai bune protecții și a actualiza în permanență aplicațiile pe care le folosim”, a afirmat șeful Executivului.

ANCPI a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Potrivit instituției, datele privind proprietățile nu au fost compromise, însă toate sistemele informatice, inclusiv aplicația e-Terra și adresele oficiale de e-mail, au devenit indisponibile. Inițial, instituția estima că aplicația e-Terra nu va putea fi utilizată până la sfârșitul acestei săptămâni.