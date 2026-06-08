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Râmnicu-Vâlcea: Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un tren

Un bărbat a fost grav rănit după ce a fost lovit de un tren în Râmnicu Vâlcea, care circula pe ruta Craiova-Sibiu. În urma accidentului, victima a rămas fără un picior și este transportată la spital.
Râmnicu-Vâlcea: Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un tren
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 11:18, Social
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Un accident feroviar s-a produs în zona Halta Nord din Râmnicu Vâlcea, unde un bărbat a fost lovit de un tren de tip Săgeata Albastră care circula pe ruta Craiova-Sibiu. 

Victima a fost găsită în stare semiconștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral hemoragic și o amputație la nivelul piciorului drept. 

La fața locului, ISU Vâlcea a intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță de terapie intensivă mobilă. 

După ce a fost stabilizat parțial la locul accidentului, bărbatul a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Vâlcea. 

„În tren sunt aproximativ 80 de călători, nu necesită asistență medicală”, mai transmit reprezentanții serviciilor de intervenție.  

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