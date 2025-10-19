Pompierii din Iaşi au intervenit după o sesizare privind miros de gaz

Potrivit unei informări emise de ISU Iaşi, la faţa locului au fost trimise mai multe echipaje pentru verificări.

Au intervenit o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi şi un echipaj specializat CBRN din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi.

În plus, echipa de intervenţie a operatorului Delgaz Grid S.A. a fost anunţată pentru a verifica reţeaua de distribuţie şi a remedia eventualele defecţiuni.

În urma intervenţiilor, atât a echipei ISU, cât şi a distribuitorului de gaz, urgenţa nu a fost confirmată.