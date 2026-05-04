O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut până acum

În cadrul acestei descoperiri unice, rămășițele vechi de 1.600 de ani au fost găsite în Al Bahnasa, un oraș din centrul Egiptului, cunoscut în antichitate sub numele de Oxyrhynchus, potrivit ScienceDaily.

Până aici, totul este relativ normal, deși totuși interesant pentru experți. Adevărata surpriză este prezența literaturii clasice, a poemului epic al lui Homer, Iliada, despre Războiul Troian și războinicul mitologic Ahile.

Poemul datează de acum aproximativ 2.700 de ani, iar acest fragment a fost găsit scris pe papirus și legat în mod deliberat de abdomenul mumiei, ca parte a ritualului de îmbălsămare.

Deși au mai fost descoperite în trecut scrieri grecești în mumii, până acum nu fuseseră descoperite texte literare.

„Nu este prima dată când găsim papirusuri grecești, legate, sigilate și încorporate în procesul de mumificare, dar până acum conținutul lor era în principal magic”, spune filologul clasic Ignasi-Xavier Adiego de la Universitatea din Barcelona, directorul Misiunii Arheologice Oxyrhynchus.

„Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la Oxyrhynchus au fost descoperite un număr imens de papirusuri, inclusiv texte literare grecești de mare importanță, dar adevărata noutate este găsirea unui papirus literar într-un context funerar”.

Deși papirusul se află într-o stare precară, echipa a stabilit că acesta conține un extras din Cartea a 2-a a Iliadei, cuprinzând un catalog de nave. Este o descoperire inedită care aruncă mai multă lumină asupra proceselor funerare și de mumificare din acea perioadă.

Ceea ce nu știm încă este ce căuta Iliada pe o mumie

O teorie în rândul echipei care a descoperit-o, a explicat Adiego lui Jack Guy de la CNN, este că ar fi putut reprezenta un fel de semnătură a îmbălsămătorului care a realizat mumificarea – un sigiliu recognoscibil asupra muncii sale.

Se crede că alte texte incluse alături de mumii, care nu sunt poezii grecești celebre, aveau un fel de funcție ritualică sau protectoare – poate ceva asemănător rugăciunilor pentru morți –, dar este mai greu de imaginat ce caută aici capodopera lui Homer.

Aceasta va fi următoarea etapă a cercetării: există diverse metode nedistructive de a citi texte antice, chiar dacă acestea nu se află într-o stare foarte bună, iar aceste tehnici ar putea dezvălui mai multe despre motivul pentru care acest poem a fost inclus în procesul de mumificare.

Echipa lucrează în continuare pentru a înțelege mai bine persoanele care au fost îngropate aici. Faptul că trupurile au fost îmbălsămate indică un anumit nivel de bogăție, iar pe limbile unora dintre ele au fost găsite foițe de aur și cupru.

Situl Oxyrhynchus

În ceea ce privește situl Oxyrhynchus, acesta este un sit arheologic binecunoscut, unde se efectuează săpături încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din oraș au rămas doar urme, dar necropola de sub acesta a dezvăluit numeroase artefacte și rămășițe.

Cele mai recente descoperiri includ trei camere de calcar care adăpostesc mumii din epoca romană, împreună cu sarcofage din lemn decorate. Din păcate, jafurile anterioare nu au lăsat prea mult din sit intact – dar fragmentul din Iliada a supraviețuit.

Egiptenii din perioada mumificării erau cu siguranță bine familiarizați cu Homer și cu literatura greacă. Limba greacă era folosită pentru documentele oficiale în acea perioadă, iar povestea Iliadei era probabil predată și difuzată pe scară largă.

S-ar putea să mai fie multe de descoperit, pe măsură ce lucrările la situl Oxyrhynchus continuă – și poate că mai există câteva texte literare iconice ascunse printre ruine.