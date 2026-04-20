Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Premiul a fost ridicat

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat luni dimineață, la nici 24 de ore de la tragere. Câștigătorul este din București și a transmis un mesaj public.
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Premiul a fost ridicat
Foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
20 apr. 2026, 13:02, Social

Reprezentanții Loteriei Române anunță că a fost revendicat câștigul în valoare de aproape 13 milioane de euro la tragerea Joker de duminică.

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul luni, 20 aprilie, a transmis Loteria.

Câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker. De asemenea, el a mărturisit că s-a gândit la cei dragi atunci când a aflat că a câștigat.

Totodată, el a dezvăluit că numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea însă a transmis un mesaj.

„Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!”, a transmis câștigătorul celui mai mare premiu atât la Joker cât și din istoria Loteriei Române

Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker.

